Du kender måske situationen. Nytåret er ved at nærme sig, og du vil finde en flaske champagne eller bobler frem, som skal poppes og nydes iskold.

Men du har glemt at sætte den på køl i god tid, så den er kedeligt lunken. I en snæver vending tænker du derfor måske: 'Jeg smider lige flasken i fryseren'. Men dét er en fejl.

Sådan lyder det fra den norske produktrådgiver hos Vinmonopolet Trond Erling Pettersen i et interview med KK.

»Jeg anbefaler simpelthen ikke at opbevare boblevin i fryseren. Det har blandt andet en meget lille effekt. Det kan virke fristende at lægge flasken i fryseren i fem til ti minutter, men det gør ikke vinen meget koldere,« siger han.

Derudover kan det også være farligt, hvis du smider flasken med bobler i fryseren.

Ifølge Trond Erling Pettersen kan det få trykket i flasken til at stige.

Flasken eksploderer muligvis ikke i fryseren, men den kan revne og splintre, når man tager den ud og åbner den.

»Jeg ved ikke, hvor lang tid der går, før sådanne farlige situationer opstår, men jeg ville ikke tage chancen,« siger produktrådgiveren til KK.

I stedet anbefaler han at gøre brug af en kombination af vand, isterninger og salt for hurtigt at køle en flaske ned.

Læg flasken ned i vandet sammen med isen og saltet, da saltet sænker vandets frysepunktet, så det kan blive endnu koldere.

»Et par håndfulde groft salt i en halvfyldt spand med vand og masser af isterninger – så er drikken kold på få minutter,« siger han til KK.

Hvis du ikke har isterninger, kan du også lægge flasken under koldt rindende vand.

Eller simpelthen sætte flasken i køleskabet – og vente på, at den blive kold.

