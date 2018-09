Der er tale om embedsmisbrug, hvis borgmestrene i Ishøj og Albertslund ikke giver håndtryk, når der fremover skal tildeles statsborgerskab i deres kommuner.

Det vurderer professor og ekspert i forvaltningsret, Sten Bønsing, efter at borgmester i Ishøj, Ole Bjørstorp (S), og borgmester i Albertslund, Steen Christiansen (S), har meldt ud, at de ikke vil kræve, at udlændinge skal give hånd ved en ceremoni for at få dansk statsborgerskab.

»Hvis man laver det som en forpligtelse for at få statsborgerskab, at man har pligt til at deltage i en seance hos kommunen, hvor man skal give et håndtryk, og hvor en repræsentant fra kommunen også har pligt til at give håndtryk, er det en tjenesteforseelse og embedsmisbrug, hvis repræsentanten ikke giver det håndtryk,« siger han.

Hans vurdering kommer efter, at Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg i weekenden meldte ud, at regeringen med et nyt lovforslag vil indføre krav til udlændinge om et håndtryk, hvis de ønsker dansk statsborgerskab.

Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp Foto: Liselotte Sabroe

‘Udlændinge- og Integrationsministeren har herunder til hensigt at anvende bestemmelsen til at fastsætte krav om, at en eller flere repræsentanter fra kommunen i forbindelse med ceremonien mødes ansigt til ansigt med deltagerne og trykker dem i hånden (udveksler et håndtryk) for at højtideligholde og helt konkret markere det øjeblik i deltagernes liv, hvor de bliver danske statsborgere,’ står der blandt andet i lovforslaget.

Ifølge Sten Bønsing kan borgmestrene straffes efter kommunestyrelsesloven, hvis de nægter at leve op til forpligtelserne i den kommende lov.

»Det er nødt til at være sådan, at har man en lov, så må man følge den. Man kan jo heller ikke forestille sig, at en kommune med vilje ikke fører tilsyn med, hvor meget en landmand spreder af gylle,« siger han for fortsætter:

»Sådan nogle straffesager er oftest meget konkret begrundet i forhold til antallet af tidligere tilfælde, og der tages også højde for, om det er ny lov. Men der vil sandsynligvis ikke blive tale om en fængselsstraf. Det er mere sandsynligt, at der ville blive tale om en bødestraf.«