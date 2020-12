Er du bosat i København, men skal holde jul i Jylland eller omvendt?

Så skal du tænke dig om en ekstra gang, inden du rejser på tværs af landet.

Det siger professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet Hans Jørgen Kolmos til B.T.

Med den nuværende udvikling og smittetallene de sidste dage, er det forbundet med stor smittefare, hvis folk rejser på kryds og tværs af landet for at holde jul med familien.

»Man skal virkelig tænke sig om, inden man rejser, og spørge sig selv, om det er nødvendigt, og det er jeg ikke den eneste, der siger. Jeg foreslår derfor, at man holder en stille jul hjemme ved sig selv,« siger Kolmos.

Med de nuværende smittetal frygter han, at smitten bliver spredt yderligere over hele landet.

»Jeg frygter, at man vil tag smitten med, når folk rejser fra den ene ende af landet til den anden. Vi skulle gerne have knækket kurven og være på vej ned, inden vi begynder at rejse i juleferien. Hvis vi rejser med stigende smittetal, som vi ser lige nu, så synes jeg, at vi har et problem,« fortæller Kolmos.

Nu er jeg bosat i København men skal holde jul med min familie i Aarhus. Burde jeg i stedet blive i København og holde jul alene?

»Nu kan jeg jo ikke diktere, hvad folk skal gøre, og det har jeg heller ikke lyst til. Jeg vil foreslå, at man bliver hjemme eller i hvert fald tænker sig rigtig godt om, inden man rejser, og det gælder også journalister.«

Det seneste døgn er yderligere 3337 bekræftet smittet med corona i Danmark. Det er det højeste antal på ét døgn siden coronavirussens udbrud.