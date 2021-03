Hovedpine, muskelsmerter, kulderystelser, feber og træthed. Det lyder næsten som en ubehagelig omgang influenza.

Men det er også nogle af de mest almindelige bivirkninger ved coronavaccinerne.

Bivirkninger, som vi ikke skal gå rundt og frygte. Faktisk er det slet ikke så skidt, hvis man får bivirkninger efter en vaccine.

»Det er et godt tegn, at vi reagerer,« siger Tanja Lund Erichsen, konstitueret enhedschef for Lægemiddelstyrelsen.

Når du får bivirkninger, skyldes det nemlig, at dit immunforsvar reagerer på det, der kommer ind i kroppen.

Og det er lige præcis, det, som eksperter og sundhedsmyndighederne håber sker. For det betyder, at dit immunforsvar er kampklar.

»Man skal ikke være bange for at få bivirkninger. Det er simpelthen et tegn på, at vi har nogle vacciner, der er meget effektive,« siger Nils Strandberg Pedersen, der er læge og tidligere direktør i Statens Serum Institut.

»Det er den naturlige måde for kroppen at gå i kampberedskab på. Det er egentlig et tegn på, at vaccinen har en effekt inde i kroppen. Man sparker til immunforsvaret, og det bliver aktiveret,« siger Tanja Lund Erichsen.

Disse bivirkninger får folk flest af Her kan du læse de fem mest almindelige bivirkninger ved de forskellige vacciner, og hvor mange procent af de vaccinerede der får dem. Pfizer/BioNTech: Smerter på injektionsstedet – over 80 procent

Træthed – over 60 procent

Hovedpine – over 50 procent

Muskelsmerter og kulderystelser – over 30 procent.

Ledsmerter – over 20 procent Moderna: Smerter på injektionsstedet – 92 procent

Træthed – 70 procent

Hovedpine – 64,7 procent

Muskelsmerter – 61,5 procent

Ledsmerter – 46,4 procent AstraZeneca: Ømhed ved injektionsstedet – 64 procent

Smerter ved injektionsstedet – 54 procenet

Hovedpine – 53 procent

Træthed – 53 procent

Muskelsmerter – 44 procent Kilde: Lægemiddelstyrelsen

Vi er dog alle forskellige, så får man ikke bivirkninger efter en vaccine, skal man heller ikke frygte, at stikket i overarmen ikke var det hele værd.

For det er det, mener både Nils Strandberg Pedersen og Tanja Lund Erichsen. Vaccinen skal nok virke alligevel.

Det, man måske kan undre sig over, er, at det særligt er de to yngste aldersgrupper, der får bivirkninger af coronavaccinen.

Kigger man på Pfizer/BioNTech-vaccinen, som flest lige nu er vaccineret med, viser tal fra Lægemiddelstyrelsen at 43 procent af bivirkningerne tilfalder de 40-59-årige, mens 30,1 procent tilfalder de 16-39-årige, som har indberettet formodede bivirkninger.

De ældre over 60 har en meget lave procenter.

»Det er et tegn på, at jo yngre man er, jo mere kampdygtig er ens immunforsvar. Det er også derfor, de ældre bliver mere syg af corona. Immunforsvaret er blevet sløvt,« siger Nils Strandberg Pedersen.

Hvorfor lige dem mellem 40 og 59 år i højere grad er ramt af bivirkninger frem for den yngre gruppe, er dog svært at sige.

»Det har vi ikke et svar på endnu. Her er det også vigtigt at kigge på, i hvilken aldersgruppe der er vaccineret flest. Det kunne være et svar,« siger Tanja Lund Erichsen.

Cirka 50 procent af de første- eller andengangsvaccinerede får bivirkninger. Men det er ifølge Nils Strandberg Pedersen og Tanja Lund Erichsen helt inden for skiven.

»Det er fuldstændig inden for skiven. Der er andre vacciner, der kan give de samme bivirkninger. For eksempel skoldkopper, hvor man får de samme symptomer,« siger Nils Strandberg Pedersen.

»Man ser det ved langt de fleste vacciner. Det er ikke særligt for covid-19-vacciner. Det føles ikke så rart at få de influenzalignende symptomer, men det er forventeligt og går hurtigt over igen,« siger Tanja Lund Erichsen.