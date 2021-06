Tidligere mandag kunne B.T. afsløre, at Statens Serum Institut, SSI, var på vej med nye tal, som viste, hvor mange danskere der nu er blevet smittet med covid-19, selvom de var vaccineret enten med et eller begge stik.

Efterfølgende har SSI offentliggjort en redegørelse med opdaterede tal, der viser, at 7.135 personer i Danmark er blevet smittet, selvom de har påbegyndt eller færdiggjort deres vaccineplan. Redegørelsen viser netop, at vaccinerne fungerer rigtigt godt.

Det forklarer Nils Strandberg, tidligere direktør i Statens Serum Institut, som har læst SSIs redegørelse.

»Det er en god og klar rapport, som netop viser, at vaccinerne er særdeles effektive. Meget få, som har fået vaccinen, bliver smittet i forhold til personer, som ikke er dækket endnu,« siger Nils Strandberg.

Statsminister Mette Frederiksen ganske kort inden hun modtog sit første stik med Pfizers vaccine. Hun kan glæde sig over, at SSIs redegørelse viser, at vaccinerne fungerer ganske effektivt

»Man kan også se, at når uheldet er ude, og en person, der faktisk er vaccineret, alligevel bliver smittet, så får personen ofte et mildere sygdomsforløb end vi ellers ser,« siger han.

SSIs tal viser, at i alt 5.801 personer er blevet syge, selvom de har fået første stik af en af vaccinerne. Det er 4,7 procent af de samlede antal dokumenterede tilfælde af covid-19 i Danmark, siden vaccinerne begyndte at blive udrullet.

Ud af de smittede er 321 personer døde, inden for en måned efter de er blevet smittet, men SSI kender ikke detaljerne for de afdøde. Derfor er det ikke sikkert, at dødsfaldene skyldes covid-19.

Derudover er 1.334 personer blevet smittede med covid-19, efter de har modtaget andet stik. Ifølge SSI svarer det til, at 0,1 procent – altså en ud af 1.000 – af de dobbeltvaccinerede danskere er blevet syge med covid-19.

Når den fulde effekt af vaccinen slår igennem, så skal man være meget uheldig for at blive smittet Nils Strandberg Pedersen, tidligere direktør i SSI

SSI forklarer i rapporten, at en del af de smittede muligvis kan være blevet smittet lige op til deres vaccination, men først er konstateret syge efter vaccinationen. Andre kan også have været igennem et overstået sygdomsforløb, men stadig udskille minimale mængder virus, som de følsomme pcr-test alligevel opfanger.

Tallene bør ikke vække bekymring. Tværtimod, forklarer Nils Strandberg.

»Det er ganske lave tal, som viser, at det er særdeles fornuftigt at blive vaccineret,« siger han og fortsætter:

»Vi kan også se, at de fleste af dem, som bliver syge efter andet stik, bliver det ret hurtigt, efter at de faktisk har fået vaccinen. På det tidspunkt er den fulde effekt af vaccinen ikke slået igennem endnu. Når den fulde effekt af vaccinen slår igennem, skal man være meget uheldig for at blive smittet,« siger Nils Strandberg.

Vaccinerne giver en særdeles effektiv beskyttelse mod Covid-19. Det viser en redegørelse fra SSI, der skildrer hvor mange personer i Danmark der er blevet ramt af Covid-19 selvom de har fået første eller andet stik.

SSIs redegørelse viser også, at det ikke tyder på, at der er nogen varianter af covid-19, der i særlig høj grad formår at smitte vaccinerede og skabe en såkaldt »gennembrudsinfektion«, som det hedder, når en person er fuldt vaccineret, og effekten af vaccinen er trådt helt i kraft.

»Ingen virusvariant har indtil nu vist sig at forårsage gennembrudsinfektioner i særlig høj grad,« skriver SSI i rapporten.

Der er dog en enkelt variabel, som Nils Strandberg savner.

»Vi kan ikke se aldersvarianten på de personer, som er blevet syge. Dog er der nok data til, at vi på de store linjer kan se, at vaccinerne heldigvis er rigtig effektive,« siger han.

I alt har 2.361.340 danskere modtaget første stik af en vaccine. Af dem har 1.353.878 personer modtaget andet stik af vaccinen.