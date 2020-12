I november udgav Statens Serum Institut en pressemeddelelse, hvor de konkluderede, at lyntest er langt mindre følsomme end de såkaldte PCR-test.

Sundhedsstyrelsen var på den baggrund ude og advare mod lyntest og beskyldte dem for kun at have en følsomhed på omkring 50 procent, men det er ikke rigtigt, mener specialist i molekylærbiologi ved Roskilde Universitet Peter Kamp Busk.

»Hvis man bliver testet med en lyntest inden for den første uge, hvor man oplever symptomer, har lyntest en følsomhed på 90 procent,« siger han.

Statens Serum Institut konkluderer, at testene har en langt lavere følsomhed på baggrund af en fransk undersøgelse, der ikke er retvisende, forklarer Peter Kamp Busk.

Testkaos. Køerne til både de hvide testcentre og Falcks lyntest-centre er alen lange. Foto: Philip Davali

»Der er ikke tale om et videnskabeligt studie, men en undersøgelse fra et fransk hospital. Her har man undersøgt frosne prøver, og man må forvente, at det nedsætter testens følsomhed,« siger han.

Peter Kamp Busk har gennemgået en række nye videnskabelige artikler, der ser nærmere på, hvor følsomme lyntests er.

Følsomheden afhænger af fabrikanten, men der er i gennemsnit en følsomhed på 90 procent, hvis testen tages inden for den uge, man får symptomer.

»Når man har haft symptomer i over en uge, falder følsomheden, men hvem går rundt med symptomer på corona en uge uden at blive testet?« spørger Peter Kamp Busk.

Lang kø til bestilling af corona-prøve. Foto: Liselotte Sabroe

Ser man på testens følsomhed gennem en hel infektion – altså også efter der er gået en uge fra symptomerne starter – er følsomheden mellem 70 og 95 procent.

Også professor i virologi ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen påpegede i en artikel i B.T. i sidste uge, at lyntestenes følsomhed afhænger af fabrikanten, og at den derfor kunne være højere end de 50 procent, Sundhedsstyrelsen har beskyldt dem for at være nede på.

Selv afdelingschef i Statens Serum Institut Claus Nielsen har i en artikel i Fyens Stiftstidende erkendt, at lyntestenes følsomhed var bedre, end instituttet oprindeligt havde konkluderet.

»Vi tog udgangspunkt i franske studier, men man kan diskutere, om følsomheden er 60, 70 eller 80 procent. Men man finder ikke den samme følsomhed som ved PCR-testene,« siger Claus Nielsen til mediet.

Og dermed er der godt nyt til danskerne.

Læge ifører sig værnemidler og demonstrerer en podning i det nye podetelt på Rigshospitalet i København, torsdag den 2. april 2020. Foto: Niels Christian Vilmann

Myndighederne har nemlig besluttet at inddrage de private udbyderes lyntest som et supplement til de eksisterende PCR-test, og spørger man Peter Kamp Busk, så er lyntest ikke et dårligere våben i kampen mod coronasmitten end de nuværende PCR-test – de er faktisk bedre.

»Den åbenlyse fordel er jo, at de giver et svar i løbet af 15 minutter, og det betyder, at man kan få brudt smittekæder hurtigere og mere effektivt,« siger han og tilføjer:

»I øjeblikket venter man på svar i op til dage efter en PCR-test, og det resultat kan du i virkeligheden ikke bruge til ret meget, for du har allerede videregivet smitte, eller du kan være blevet smittet i ventetiden.«

Han undrer sig i den forbindelse over, at myndighederne bruger så meget energi på at øge kapaciteten af test frem for at nedbringe svartiden for PCR-test, der kan komme helt ned på tre timer.

I lighed med tidligere direktør for Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen mener Peter Kamp Busk også, at adgangen til test bør begrænses til dem, der er syge, eller dem, der er nære kontakter til syge.

»Der er blevet talt meget om, at man udviser samfundssind ved at blive testet, men lige nu udviser man samfundssind ved ikke at blive testet, for hver gang man bliver testet uden grund, så tager man pladsen fra en, der har mere brug for det.«

B.T. ville gerne have talt med Statens Serum Institut om, hvordan de aktuelt ser på lyntestenes følsomhed, men deres pressevagt oplyser, at de har for travlt til at medvirke i et interview.