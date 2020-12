Smittetrykket stiger og stiger, og testkapaciteten kan ikke længere følge med. Adskillige steder i landet er det ikke længere muligt at booke en tid til en coronatest på coronaproever.dk, og mange steder er ventetiden nu oppe på 10-17 dage.

Derfor bør testkapaciteten nu målrettes personer med corona-symptomer eller nære kontakter til smittede.

Sådan lyder den klare opfordring for tidligere direktør i Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen.

»Behovet for test er lige nu fuldstændig uoverstigeligt, fordi vi befinder os på et accelererende punkt i epidemien,« siger han.

Nils Strandberg Pedersen, tidligere direktør for Statens Serum Institut.

Det seneste døgn er der registreret yderligere 3.337 smittetilfælde med corona, og det er det højeste antal på 24 timer, siden epidemien brød ud i det tidlige forår. Samtidig var hele 3,5 procent af de testede positive – også det tal er rekordhøjt.

Julen står for døren, og mange ventes at lade sig teste i de åbne testcentre for at være på den sikre side, for eksempel studerende i hovedstaden, som rejser hjem til Fyn eller Jylland i juledagene for at fejre jul med forældre og bedsteforældre.

Men det giver ifølge Nils Strandberg Pedersen ingen mening at sidde i kø på coronaproever.dk og så sige ja til en ledig testtid om ni dage. For eksempel er der lige nu ni dages ventetid på det åbne testtilbud i Københavns Lufthavn.

»Det er helt blødt i bærret at vente 9-10 eller 14 dage på en test. Det tjener intet formål. Intet formål! Du får et øjebliksbillede med testen, og det billede ser altså helt anderledes ud om 9 eller 14 dage,« siger han og tilføjer:

Lang kø til bestilling af corona-prøve.

»Her mangler vi altså noget vejledning fra myndighederne om, hvordan man skal forholde sig som borger, hvis man møder de her lange ventetider. Hvis vi skal begrænse smitten, skal vi have fat i dem, der smitter, og de nære kontakter til smittede, og så skal alle vi andre tage og slappe af, så vi ikke belaster testkapaciteten.«

En af årsagerne til de meget lange ventetider i hovedstadsområdet er, at myndighederne i umisforståelige vendinger har opfordret samtlige 15-25-årige i Region Hovedstaden til at lade sig teste.

Det var måske ikke så hensigtsmæssigt, vurderer Nils Strandberg Pedersen.

»I det omfang, det går ud over testkapaciteten til dem, der rent faktisk er syge eller er nære kontakter til smittede, er det uhensigtsmæssigt at teste en masse raske unge mennesker.«

Testkaos. Køerne til både de hvide testcentre og Falcks lyntest-centre er alen lange.

Hvis man har symptomer på corona eller påviseligt er nær kontakt til en smittet, kan man med en henvisning fra egen læge eller vagtlægen få en test stort set med det samme eller senest inden for et døgns tid.

Fra Nils Strandberg Pedersen lyder der en klar opfordring til dem, der måtte blive fristet af at ringe til lægen og hoste lidt ekstra tørt ned i røret for at snyde sig uden om den lange kø på coronaproever.dk. Lad være!

»Man skal være syg for at ringe til lægen og bede om en henvisning til test. Det er umoralsk og etisk dybt uansvarligt at ringe til lægen og bede om en henvisning til test, hvis man ikke har symptomer eller er nær kontakt, for så skubber man altså de reelt syge længere bag i køen.«

Nils Strandberg Pedersen forventer, at smitten i bedste fald flader ud frem mod jul, men derefter er der reel risiko for, at smitten stiger med raketfart frem mod nytårsaften, vurderer han.

Testcenter i Herning.

»Hvis vi mødes alt for mange hen over julen, er der en stor risiko for, at vi kommer ind i det nye år med et ordentlig brag.«