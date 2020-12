Hele fem hovedstadskommuner ligger nu med smittetal på over 400 pr. 100.000 borgere, og i Herlev Kommune er den såkaldte incidens nu oppe på over 500.

Samtidig er der konstateret 2.115 ny smittetilfælde de seneste 30 timer, og det vækker dyb bekymring hos Christian Wejse, lektor og speciallæge i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet

»Det er nogle meget, meget høje tal, og det kalder på en eller anden form for reaktion,« siger han.

Og reaktionen kan meget vel være på vej inden for det næste døgn eller to.

Statsminister Mette Frederiksen (S). Foto: Emil Helms

Statsminister Mette Frederiksen meldte nemlig lørdag eftermiddag ud på Facebook, at smitten er al for høj, og at regeringen kraftigt overvejer nye restriktioner.

»Vi overvejer kraftigt, om der er behov for at skærpe restriktionerne endnu mere. Vi skal have bedre styr på smitten inden jul,« skriver hun.

Samtidig har regeringen indkaldt partiernes sundhedsordførere til et møde søndag formidddag.

Statsminister Mette Frederiksen uddyber ikke, hvilke restriktioner hun og regeringen har i tankerne, men da hovedstadsområdet er placeret i risikoniveau 4, kan det ifølge Christian Wejse betyde, at der kan komme restriktioner på blandt andet disse områder:

Yderlige nedlukning af kultur- og fritidstilbud samt idrætsfaciliteter.

Nye begrænsninger på detailhandlen og den offentlige trafik.

Krav om at bære mundbind alle steder i det offentlige rum - også udendørs.

Nedlukning af skoler.

Speciallægen mener, at det er nødvendigt at gribe ind nu, da det høje smittetal vil medføre en stigning i antallet af indlæggelser og dødsfald de kommende uger.

Og kapaciteten på hovedstadens hospitaler kan blive udfordret, vurderer Christian Wejse.

»Der er rigtig mange smittede danskere lige nu, og det kommer uvægerligt til at betyde mange flere indlagte på sygehusene og desværre også mange flere dødsfald,« siger han.

Smittal - Top-10 kommuner Incidens: Antal smittede pr. 100.000 borgere målt over de seneste syv dage (myndighedernes bekymringsgrænse ligger på 20 smittede pr. 100.000 borgere) Herlev: 508

Brøndby: 458

Rødovre: 451

Hvidovre: 437

Ishøj: 429

København: 379

Tårnby: 364

Frederiksberg:360

Solrød: 352

Høje-Taastrup: 346

Kilde: Statens Serum Institut

Christian Wejse vil ikke udelukke, at regeringen vil gribe til en generel nedlukning af alle skoler i hovedstadsområdet.

»Regeringen har sagt, at den ikke udelukker noget som helst. Så man ikke ikke udelukke, at der vil ske skolenedlukninger. Men det er ikke det mest effektive redskab,« siger han.

»Det giver ikke ret meget mening af fokusere indsatsen mod de små klasser. De bliver ikke i særligt høj grad smittede, de smitter ikke andre, og de bliver ikke særligt syge. Så nedlukning af de små klasser vil ikke være det mest effektive redskab.«

Christian Wejse vurderer, at det vil være mere hensigtsmæssigt at nedlukke lokale skoler med mange smittede.

(ARKIV) Smitten er kommet under kontrol i det nordjyske efter corona-udbruddet blandt mink, som spredte sig til mennesker. Foto: Henning Bagger

I de nordjyske kommuner, som blev lukket ned i forbindelse med corona-udbruddet på minkfarme, er smitten i dag nede på ganske lave niveauer igen.

Navnlig massetestning af nordjyderne og en konsekvent smitteopsporing har formentligt være det, der fik smitten ned i det nordjyske, vurderer Christian Wejse.

Så det kan også være blandt de værktøjer, regeringen vil trække op af værktøjskassen i hovedstadsområdet i allernærmeste fremtid.

»Men det er en kæmpe logistisk uddfordring. Der var 270.000 borgere i de nordjyske kommuner, der blev lukket ned. Der er omkring 1,5 millioner mennesker i hovedstadsområdet, hvor den store udfordring også vil være at få fat i dem, der ikke lader sig teste.«