Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Opfordringen til danske forældre er sådan set ikke til at tage fejl af: Slet den ultrapopulære TikTok-app fra jeres børns telefoner.

Det mener André Ken Jakobsson, der forsker i hybrid krig og desinformation: »Det er jo helt vanvittigt så præcise psykologiske profiler, man kan lave ved hjælp af al den data, som TikTok samler ind om dig som person.«

Og at det er voldsomme mængder af data og information, som det kinesiske selskab bag appen, ByteDance, suger ud af brugerne, er der nu kommet nye tal på.

I en analyse fra Internet 2.0 fremgår det således, at TikTok ikke bare er værst af alle sociale medier, beskedtjenester og lignende – men også med enorm afstand til alle andre. Den er »designet til at indsamle data«, som det lyder.

Bruger du TikTok?

Ud fra et sindrigt optællingssystem rammer TikTok en score, der er lige omkring dobbelt så høj som eksempelvis Instagram, Snapchat, Twitter og LinkedIn. Den er lige knap fire gange værre end Facebook og Messenger. Det har Jyllands-Posten også beskrevet.

»Undersøgelsen viser, at TikTok i særklasse samler flere data og mere information, end langt de fleste andre gør, men den er omvendt også et udtryk for, at de faktisk ikke behøver at gøre det. Det kan man jo se, når nogle af de andre, som også er store og succesfulde, ikke gør det. Hvorfor er det så, at TikTok skal gøre det her? Hvad er grunden til det?« spørger André Ken Jakobsson fra Syddansk Universitet.

Og her kommer vi så til det næste punkt, som han er så bekymret over. At data fra fortrinsvist børn og unges telefoner indsamles af en kinesisk platform.

»Og Kina, kommunistpartiet, ser Vesten som en ideologisk fjende. Det kommer ikke til at gå væk, og det vil sige, at man har en interesse i at kunne bruge alle de informationer, man kan komme i nærheden af, i en eventuel konflikt med Vesten,« siger André Ken Jakobsson.

TikToks popularitet er støt stigende. Foto: Michael Dwyer Vis mere TikToks popularitet er støt stigende. Foto: Michael Dwyer

Fik vi nævnt, at den kinesiske app også overvåger andre apps på telefonen, registrerer brugerens lokation og wi-fi-netværk? Blandt andet.

»Det er simpelthen nødvendigt at have det lange perspektiv på her. Hvis man bruger TikTok i 10, 15, 20 år, hvilket jo ikke er usandsynligt, så kommer det her firma til at vide helt vildt meget om dig og kan lave psykologiske profiler af dig,« siger André Ken Jakobsson:

»Hvad er du for en person? Lider du af angst? Er du depressiv? Hvilke parti er det mest sandsynligt, du stemmer på? Hvilket forbrugsmønster har du? Hvad er din seksuelle præference? Al den information kan bruges til at hverve dig som agent, til at kunne lave bedre forretningsaftaler, til at påvirke din stemme ved et valg, eller hvad det nu kan være.«

Så sent som i december sidste år var FBI-direktør Chris Wray ude og advare mod TikTok med ordene: »Alle de her ting er i hænderne på en regering, der ikke deler vores værdier, og som har en mission, der er i konflikt med USAs interesser. Det burde bekymre os.«

TikTok blev lanceret i 2016 af det kinesiske selskab ByteDance. Foto: DADO RUVIC Vis mere TikTok blev lanceret i 2016 af det kinesiske selskab ByteDance. Foto: DADO RUVIC

Igennem TikToks kun seksårige levetid har andre sagt det samme.

Lige lidt nytter det tilsyneladende, for appen er i eksplosiv vækst. Også i Danmark.

Sidste år var 41 procent af unge mellem 15 og 29 år på TikTok hver uge. I 2019 var det tre procent, viser DR-rapporten Medieudviklingen 2022, der har undersøgt danskeres brug af medier, også de sociale.

Samtidig viser opgørelsen, at de aktive brugere mellem ni og 14 år er på TikTok i en time og 18 minutter om dagen – her skal det endda lige tilføjes, at aldersgrænsen for appen faktisk er 13 år.

»Det er nogle vilde tal. Særligt for de yngste er TikTok i en helt exceptionel stor vækst i de her år,« som Dennis Christensen, chef for Medieforskning i DR, har sagt i den forbindelse.

Det er André Ken Jakobsson enig i. Og han har et bud på, hvorfor kurverne over brugere kun går op og op trods de mange faresignaler.

»Min egen vurdering af det er, at vi er ligesom blevet lullet i søvn af, at de sociale medier helt grundlæggende bare var Facebook. Og så er vi blevet sovset ind i, at der har været nogle debatter om det, hvilket har fået folk til at tro, at der bliver taget hånd om det i en eller anden grad,« siger forskeren fra Syddansk Universitet:

»Mange tænker nok også, at 'ingen er da interesseret i mig' eller 'der er ikke nogen, der er værre end andre'. Men så kommer der en superapp som TikTok, som samler endnu mere end alle de andre gør, og som ikke er fra en af vores allierede. Det er simpelthen sådan, vi må begynde at tænke om det rent politisk, og sondring tror jeg, at rigtig mange har svært ved at lave.«

Har denne artikel ændret dit syn på TikTok?

André Ken Jakobsson ved godt, at det sandsynligvis ikke vil blive vel modtaget i de danske hjem, hvis forældrene skal bede deres børn om at slette TikTok fra mobiltelefonerne.

Derfor har han et lidt radikalt og anderledes forslag til ungerne.

»Jeg har jo den her nærmest håbløse idé til, hvad man kan gøre, og det er for eksempel at have en helt ren telefon, som man installerer TikTok på – og ikke andet. Så får de meget færre oplysninger,« siger han.

Men:

»De ved stadig, hvilket wi-fi-netværk du er på. Og så kan det jo være, at en af dine venner med TikTok kommer på besøg og logger på dit wi-fi-netværk, og så kan det kobles sammen. Så har de en idé om, at den der rene telefon, den hører faktisk hjemme lige præcis her hos Mathilde … og så videre. Så i virkeligheden synes jeg ikke rigtigt, at der er nogen mellemvej. TikTok bør slettes på børn og unges mobiltelefoner. Det er sådan, det er.«