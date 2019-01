Trafikstyrelsen har ikke de tilstrækkelige kompetencer, når det handler om den fysiske sikkerhed på godstog, der kører på dansk jord.

Det mener en af Danmarks mest erfarne eksperter i jernbanesikkerhed, Mogens Hasle Møller, der er tidligere sikkerhedschef i TX Logistik og tidligere koordinator hos Banedanmark.

»Der er kun ganske få personer i Trafikstyrelsen, der har tilstrækkelig jernbaneerfaring. De er møghamrende dygtige til papirarbejde, næsten alle med en akademisk baggrund, men de ved ikke nok om jernbanemateriel til at kunne spotte fejl og mangler,« siger han til B.T.

Det er Trafikstyrelsen, der er den ansvarlige tilsynsmyndighed og sikkerhedsgodkender og certificerer de forskellige operatører. Operatørerne skal have et sikkerhedscertifikat for at kunne køre rundt på det danske jernbanenet, og det udstedes af Trafikstyrelsen.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Den erfaring, de har, er heller ikke ikke opdateret. Ingen af dem har – så vidt jeg ved – erfaringer fra godsbranchen heller,« siger Mogens Hasle Møller og fortsætter:

»Der er ved deres dokumentgennemgange og tilsyn hos de forskellige operatører – som eksempelvis DB Cargo – kun tale om papirsikkerhed i stedet for reel sikkerhed, og det er et stort problem.«

Trafikstyrelsen har tidligere forklaret til B.T., hvordan systemet, der bygger på et EU-direktiv, er et tillidsbaseret system, som i høj grad giver ansvaret til den enkelte operatør.

De otte mennesker, der blev dræbt og deres familie, sidder tilbage med et tab, som måske kunne være undgået. Mogens Hasle Møller, togekspert

Trafikstyrelsen foretager dog løbende tilsyn gennem stikprøver og funktionstilsyn. Og her opstår problemet, hvis du spørger Mogens Hasle Møller.

Mogens Hasle Møller er tidligere sikkerhedschef i TX Logistik og tidligere koordinator hos Banedanmark. Vis mere Mogens Hasle Møller er tidligere sikkerhedschef i TX Logistik og tidligere koordinator hos Banedanmark.

»Når de endelig kommer ud i marken og foretager tjek af de her tog, har de så de rette kompetencer til at kunne finde fejlene? Det mener jeg ikke, de har, og de har heller ikke haft hverken tid eller mulighed for at tilegne sig den vigtige viden,« siger eksperten.

Han mener derfor, at det er helt essentielt, at Trafikstyrelsen får de rette kompetencer, så den har forudsætningerne for at kunne opdage fejl, mangler eller sikkerhedsbrist på eksempelvis godstog.

Lørdag offentliggjorde Havarikommissionen så, at der kan have været en fejl ved låsen på den godsvogn, der var involveret i ulykken på Storebæltsbroen 2. januar, som kostede otte mennesker livet.

Myndighederne går desværre mere op i den dokumentationsmæssige del af sikkerheden end den fysiske, faktiske del. Mogens Hasle Møller, togekspert

Det viste Havarikommissionens nye test af materiellet.

Skamlen på den lommevogn, som var involveret i togulykken på Storebæltsbroen. Skamlen samles med lastvognstrailerens kongetap. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Skamlen på den lommevogn, som var involveret i togulykken på Storebæltsbroen. Skamlen samles med lastvognstrailerens kongetap. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Man skal måske ind og kigge på hele setuppet hos myndighederne. Er de dygtige nok? De otte mennesker, der blev dræbt, og deres familie, sidder tilbage med et tab, som måske kunne være undgået. Især når man tænker på, at der faktisk har været ulykker i udlandet,« siger Mogens Hasle Møller.

Her henviser han eksempelvis til en lignende ulykke i Hamborg i 2014, som de danske myndigheder ikke blev informeret om. Her peger fingeren på Den Europæiske Unions Jernbaneagentur – ERA.

»Havde det agentur fungeret, vil de kunne have underrettet Trafikstyrelsen og de øvrige landes myndigheder om disse hændelser, og de kunne så have sat ind i tide. Den viden kom – af uvisse årsager – aldrig frem, og det fik så desværre de mest sørgelige konsekvenser.«

Han giver heller ikke meget for det tillidsbaserede system, der er bestemt fra EU's side.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Myndighederne går desværre mere op i den dokumentationsmæssige del af sikkerheden end den fysiske, faktiske del, og det er essensen af min kritik.«

Han ser det altså som et problem, at Trafikstyrelsen ikke er mere ude og følge op på, hvordan de enkelte operatører fører deres godkendte procedurer ud i livet.

»Hvad er papir egentlig værd, hvis man ikke instruerer de mennesker, som til daglig skal stå for den fysiske sikkerhed, og tilsynsmyndigheden ikke har de rette kompetencer og overblik til at kunne opdage fejlene?«

B.T. har været i kontakt med Trafikstyrelsen, men kommunikationschef Kim Voigt Østrøm oplyser, at de har ikke nogen kommentarer til artiklens indhold.