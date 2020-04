Påsken står for døren, og det er for mange ensbetydende med snaps, kolde øl og sild – eller rettere: påskefrokost.

Men er det overhovedet forsvarligt at holde en af de traditionsrige påskefrokoster, selv om man er mindre end det anbefalede antal på 10 personer?

Det er et spørgsmål, som B.T. har modtaget hundredvis af gange i vores spørgsmål & svar-live, hvor vi dagligt besvarer læsernes spørgsmål vedrørende coronakrisen.

Og for at svare på spørgsmålet, så har B.T. allieret sig med virolog og professor i biomedicin ved Aarhus Universitet Søren Riis Paludan.

»Jeg ville personligt ikke gøre det,« slår han hurtigt fast og tilføjer:

»Vi står foran en mulig oplukning, hvor der i forvejen vil komme mere smitte, men før vi langsomt begynder at åbne sluserne, så vil jeg undgå det. Man bryder jo ikke reglerne, hvis man gør det, men det er helt sikkert ikke anbefalelsesværdigt.«

Dermed lægger Søren Riis Paludan sig altså op ad de anbefalinger, der er kommet fra myndighederne. Siden 18. marts har det nemlig været forbud at samle sig mere end 10 personer i det offentlige rum.

Forbuddet gælder arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignede, hvor der er mere end 10 personer samlet. Det gælder både indendørs og udendørs – og for både offentlige og private arrangementer og begivenheder.

Og selv om det altså ikke gælder i private hjem, så opfordrede Mette Frederiksen »på det kraftigste« til, at man ikke samles for mange i et hjem, da hun dagen forinden holdt pressemøde.

»Det er ikke nu, man skal invitere til fødselsdag eller samle mange mennesker,« lød det.

Hvis nu vi holder afstand?

Foruden en lang række andre gode råd, så er danskerne også blevet opfordret til at droppe al fysisk kontakt og ikke mindst at holde afstand – gerne en-to meter – til hinanden

Og det burde være muligt ved en påskefrokost, har flere af B.T.s læsere tilkendegivet i føromtalte spørgsmål & svar-live.

»Men hvor meget påskefrokost er der over det,« spørger Søren Riis Paludan retorisk og fortsætter:

»Jeg vil stadig anbefale, at man dropper påskefrokosten. Holder man den alligevel, så skal man tage sine forholdsregler. Måske også undgå for meget alkohol, så man ikke lemper på anbefalingerne, og hold eventuelt frokosten udenfor,« siger han.