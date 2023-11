Facebook indfører betaling som en mulighed, hvis man vil slippe for målrettede reklamer – men det er komplet spild af penge.

Det mener Leif Jensen, der er sikkerhedsekspert fra ESET Nordics, en digital sikkerhedsvirksomhed.

Han påpeger, at man stadig ikke kommer til at slippe for annoncer generelt.

Og samtidig er der flere ting, man selv kan foretage sig, som gør, at annoncer ikke bliver målrettet en selv.

Det er dette valg, forbrugere på Facebook og Instagram skal tage. Foto: Meta.

»Det handler i høj grad om at gøre det svært at indsamle informationer om dig, og det er faktisk ikke så svært, som det måske lyder. Det eneste, du skal investere, er lidt tid i projektet, og så er du bedre kørende end ved at betale Meta 100 kroner om måneden,« siger Leif Jensen.

Meta, der står bag Facebook og Instagram, meldte tidligere på måneden, at brugere fremover vil få to valg, når de logger ind.

Enten kan man betale mellem 75 og 95 kroner om måneden for en bruger og slippe for målrettede og personlige reklamer baseret på din date.

Dog kan du også fortsætte som gratis bruger – og samtidig få annoncer, som er baseret på din digitale adfærd. Det sker for at leve op til EU-regler om at beskytte borgernes data.

Seks råd til et bedre privatliv ifølge ESET 1. Brug ikke Facebook til login. Det kan være fristende at bruge de sociale medier til at logge ind andre steder, men ved at gøre det, lader du dem også udveksle informationer om, hvad du laver, og derved kan de spore din aktivitet på tværs af tjenester. 2. Log ud fra Facebook. Du bør altid logge ud af de sociale medier, når du ikke bruger dem. Når du logger ud, så sikrer du også, at de ikke kan holde øje med, hvad du laver på andre tjenester. 3. Log ud af Gmail. Hvis du bruger Gmail i en browser, så skal du gøre det til en vane altid at logge ud, når du er færdig med at tjekke mails. 4. Slet browserhistorik og cookies: Du skal gøre det til en vane at slette din historik og cookies fra din browser, for de kan nemlig bruges til at spore din aktivitet på nettet. 5. Gennemgå dine privatlivsindstillinger på Facebook. Ved at gå dine indstillinger igennem på din Facebook-profil kan du minimere, hvad Facebook må indsamle om dig. Det skal helst ske fra en computer, der får du nemlig adgang til de fleste muligheder. 6. Brug speciel DNS-tjeneste. Noget af det mest effektive, du kan gøre for at forhindre sporing af din aktivitet, er at bruge en DNS-tjeneste, der kan fjerne links til annoncer og sporinger. Et website kan indeholde masser af reklame- og tracking-links. De holder øje med, hvad du har besøgt, og hvad du laver, når du for eksempel besøger et nyhedsmedie, og de informationer kan de sælge, blandt andet til Meta. Men ved at bruge en tjeneste som for eksempel NextDNS, fjernes de links, og din aktivitet kan ikke længere spores.

Leif Jensen hæfter sig ved, som nævnt, at der er tiltag, man selv kan foretage sig. Dem kan du se herover.

»Det kræver naturligvis lidt mere tid at sætte en tjeneste som NextDNS op, men det er ikke noget, der kræver en teknisk uddannelse, bare lidt tid. Tjenester som NextDNS har typisk en gratis version, som er rigeligt til privatpersoner, og med dem sat op blokerer de for sporing af din aktivitet,« siger han.

Meta er blevet pålagt lovgivningen, efter Meta tidligere på året fik en bøde på 390 millioner euro – svarende til knap tre milliarder danske kroner på grund af brud på EU-regler om personlige data.

Tiltaget er dog blevet kritiseret, blandt andet hos det norske datatilsyn. Sektionschef Tobias Judin siger:

»Nu får man pludselig valget mellem at betale et gebyr, som man måske ikke har råd til, eller at opgive sit privatliv,« siger Tobias Judin.

Også Forbrugerrådet Tænk i Danmark er skeptiske, siger Mads Reinholdt, direktør i Forbrugerrådet Tænk, til DR:

»Vi er betænkelige, fordi den dataindsamling, som Meta har lavet de foregående år, er kendt ulovlig. Derfor er det spørgsmålet, om det er lovligt at køre videre med den dataindsamling for dem, der ikke betaler,« siger han.

Meta siger omvendt, at deres nye tiltag »afbalancerer kravene fra de europæiske tilsynsmyndigheder«.

»Uanset om folk vælger at bruge vores produkter gratis med reklamer eller abonnere for at stoppe med at se reklamer, har vi forpligtet os til at holde folks informationer private og sikre,« skriver Meta i pressemeddelelse.