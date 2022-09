Lyt til artiklen

Offentligt ansatte skal finde de tykke trøjer og lange underbukser frem, når efteråret og vinteren sætter ind.

Torsdag annoncerede regeringen på et pressemøde, at temperaturen i offentlige bygninger sænkes til 19 grader for at spare på energien.

Og det er en temperaturforskel, som man vil kunne mærke, fortæller professor ved Aalborg Universitet og ekspert i indeklima Lars Gunnarsen.

»Vores produktivitet er væsentligt forbedret, hvis vi ikke er påvirket negativt af temperaturen, og det har derfor stor betydning, at vi er i termisk komfort,« siger Lars Gunnarsen og fortæller, at mennesker er meget letpåvirkelige, når det kommer til kulde og varme.

»Så når vi får 19 grader i stedet for 22-23 grader, som vi er vant til, så skal vi øge tøjets isoleringsevne og tage mere tøj på for at undgå at fryse, mens vi arbejder,« forklarer han og uddyber:

»Hvis vi ikke er i termisk komfort, kan oplevelsen af kulde blive meget dominerende, og det bliver svært at være effektiv på arbejde og i skolen. Termisk komfort afhænger af temperaturen i omgivelserne og desuden af, hvor aktiv man er, og hvor meget tøj man har på.«

Lars Gunnarsen forklarer, at mennesker, der udfører kontorarbejde, har en aktivitet på det, der kaldes 1,2 met, mens man eksempelvis har en aktivitet på 3 met ved langsomt løb.

Sænker man temperaturen til 19 grader og sidder ned, vil det derfor kræve mere tøj for at være komfortabel ved samme aktivitet.

»Så når vi sænker temperaturen, skal vi have tøj på med en god isoleringsevne, og det vil sige, at vi skal regne med et par lange underbukser under vores almindelige bukser og en tyk trøje over to andre lag af tøj på overkroppen,« siger professoren.

Han fortæller, at danskerne fremadrettet skal være villige til at justere deres tøj mere efter årstiderne indenfor, hvis vi vil tilpasse os og bidrage til den grønne omstilling.

Lars Gunnarsen pointerer dog også, at temperaturen ikke skal være ret meget lavere end 19 grader, før det bliver svært at kunne skrive på tastatur uden vanter på.

»Det er muligt at klare 19 grader ved at tilpasse vores tøj, men vi skal ikke ret meget længere ned.«