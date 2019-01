'Der var seriøst intet bedre end at komme i Fætter BR.' 'Det er sørgeligt.' 'Hvor skal man så købe legetøj?'

Mange danskere begræder, at Fætter BR-butikkerne er fortid. Men det klinger noget hult, påpeger adfærdsekspert Tony Evald Clausen.

For hvis vi virkelig var så glade for Fætter BR, hvorfor svigtede vi så den mere end 68 år gamle legetøjskæde i en sådan grad, at koncernen bag, Top Toy, måtte dreje nøglen om kort før nytår på grund af, ja, manglende salg?

Fordi Fætter BR som brand har en særlig plads i mange forældres bevidsthed - men ikke længere i deres dagligdag.

»Mange af de danskere, der har børn i dag, har en følelsesmæssig tilknytning til Fætter BR, som jo nærmer sig det, vi kalder nostalgi. Vi husker jo turene i Fætter BR med vores forældre fra dengang, vi var børn. Og deres kataloger, som kom ind ad brevsprækken,« siger Tony Evald Clausen og understreger, at han ikke kender til Top Toys regnskaber eller daglige ledelse og derfor udelukkende udtaler sig om Fætter BR's brand og dets betydning for danskerne.

»Så nu, hvor Fætter BR pludselig er væk, føler vi det som et tab, som vi begræder - selvom de fleste af os jo, hvis vi skal være ærlige, ikke havde handlet der særlig meget i årevis,« tilføjer han.

Torsdag annoncerede supermarkedskæden Salling, at de har købt retten til Fætter BR-brandet og Top Toys varelager - men ikke de fysiske butikker, som mange af nutidens børneforældre ellers husker så tydeligt fra deres egen barndom.

Og der er en god grund til det fravalg fra Sallings side.

Fætter BR betyder mere for forældrene end deres børn, påpeger adfærdsekspert Tony Evald Clausen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Fætter BR betyder mere for forældrene end deres børn, påpeger adfærdsekspert Tony Evald Clausen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Hånden på hjertet: Børnene er fuldstændig ligeglade. De er ikke vokset op med at gå i Fætter BR, som vi er,« siger Tony Evald Clausen og fortsætter:

»For dem betyder det ikke det fjerneste, om legetøjet er købt i Fætter BR, i supermarkedet eller over nettet.«

Han mener, at Fætter BR's endeligt som butikskæde er en logisk konsekvens af udviklingen på detailmarkedet, hvor specialforretningerne er trængt i defensiven af supermarkederne og nethandelen.

»Det skyldes jo ganske enkelt, at danskerne har vendt Fætter BR ryggen. Vi køber ind andre steder, hvor det er lettere, hurtigere eller billigere,« slår Tony Evald Clausen fast.