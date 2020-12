»Hvad angår sådan noget som festivaler og den slags, så tror jeg ikke, det bliver aktuelt i den kommende sommer«

Det siger tidligere SSI-direktør, Nils Strandberg Pedersen, til Berlingske.

Baggrunden for hans udtalelse skyldes ifølge den tidligere direktør, at vi næppe har opnået flokimmunitet før hen imod slutningen af 2021 eller begyndelsen af 2022.

Omtrent 70 procent af befolkningen skal være vaccineret mod coronavirus, før et samfund opnår en flokimmunitet, der er tilstrækkelig til, at virussen går i sig selv. Og der er endnu meget lang vej, før Danmark har vaccineret mere end fire millioner indbyggere.

Tror du, at det bliver muligt at afholde festivaler med titusindvis af deltagere hen over sommeren 2021?

Ekspertens forudsigelser går ikke godt i spænd med festivalernes planer for den kommende sommer. Hos Roskilde Festival forventer man f.eks. ikke at afholde festival, hvis der er restriktioner til den tid:

»Vi har en 100 procent udsolgt Roskilde Festival, som skal afvikles i 2021. Hvis vi ikke kan levere en festival på det niveau, vi plejer, så kan vi jo ikke afholde festivalen. Vi ser ikke for os, at vi laver en halv Roskilde Festival, hvis ikke vi får myndighedernes godkendelse til det, eller hvis vi ikke kan leve op til at lave en sundhedsmæssig forsvarlig festival.« sagde Roskilde Festivals administrerende direktør, Signe Lopdrup, i et interview med B.T, tidligere på måneden.

Der er plads til 130.000 mennesker i festivalbyen på Roskilde Festival.

EU – og dermed Danmark – har indgået forhåndsaftaler med seks vaccineproducenter. De to medicinalselskaber, som allerede nu står klar med en vaccine – Pfizer/BioNTech og Moderna – er de selskaber, som EU har indgået de mindst omfattende aftaler med.