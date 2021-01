»Der er en ting, som er meget karakteristisk for den her epidemi. Så snart smittetallene går ned, og vi begynder at have styr på det, taler vi om at genåbne. Men den eneste grund til, at vi har styr på det, er, fordi vi har lukket ned.«

Sådan siger tidligere direktør for Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen, der ikke mener, vi skal regne med, der sker det store – hvis noget – når kalenderen viser 7. februar, og de nuværende restriktioner udløber.

Samme budskab havde sundhedsminister Magnus Heunicke til TV 2 tirsdag.

»Vi kan ikke gennemføre den store genåbningsplan de næste uger, da det er vigtigt, at vi bliver på et meget lavt smitteniveau, når den britiske mutation overtager,« siger han.

(ARKIV) Tidligere direktør for Statens Seruminstitut, Nils Strandberg Pedersen.

For så snart vi åbner samfundet, så vil smitten stige, pointerer Nils Strandberg Pedersen.

Det skal hospitalerne kunne klare, og her spiller vaccinerne en afgørende rolle.

Jo flere ældre og sårbare danskere, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, der er vaccinerede, desto mindre bliver belastningen på hospitalerne, og det gør samfundet bedre i stand til at klare en stigning i smitten.

»Vaccinerne er vores eneste redning,« siger Nils Strandberg Pedersen og uddyber:

»Hvis vi kigger mod USA og England, kan vi se, hvad konsekvenserne ved høje smittetal i mere end et år er. Forfærdeligt meget sygdom og elendighed og lange udsigter til, at alle har været smittet.«

Ser man på Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender, vil størstedelen af risikogruppen være færdigvaccinerede i marts.

Og i begyndelsen af maj bør alle i risikogruppen have fået begge vaccinedoser.

Det forudsætter dog, at Astra Zenecas vaccine bliver godkendt af EMA på fredag, og at den og de øvrige vacciner leveres som ventet.

(ARKIV) Vaccination af +65 borgere, som både får personlig pleje og praktisk bistand fra kommunen, er her igang i Brovst Hallen, onsdag den 13. januar 2021.

Nils Strandberg Pedersen tror dog på, at vi kan se en genåbning på nogle områder inden.

Vi vil nemlig også være langt, når de plejehjemsbeboere og borgere, der modtager hjælp i hjemmet, er vaccinerede.

Det sker planmæssigt i uge syv.

Genåbning med kortere udsigter

Skole i Gladsaxe klar til genåbning efter coronaens første bølge i foråret.

0.-4. klasse

Vi mangler stadig viden om, hvordan den engelske virusvariant opfører sig i børn, fortæller Nils Strandberg Pedersen.

»En ny undersøgelse fra England viser, at mindre børn smitter halvt så meget som voksne, men vi ved endnu ikke, hvordan det er med den engelske variant,« siger han.

Nils Strandberg Pedersen tror derfor heller ikke på, at de små elever kan vende tilbage i skole 8. februar, når de nuværende restriktioner er udløbet.

Regeringen og den faglige referencegruppe har udarbejdet denne tabel over, hvilke dele af samfundet der bør åbne først. Den højeste prioritet er, at 0-4. klasserne skal tilbage til skolen. Listen er i øvrigt ikke inddelt fuldstændigt efter prioriteret rækkefølge.

»Det ville også være mærkeligt at genåbne skolerne, en uge inden børnene skal på vinterferie. Vi skal nok hen omkring uge syv, når vinterferien slutter.«

5-9. Klasse

Nils Strandberg Pedersen fortæller, at man allerede nu med fordel kunne se på scenarier for, hvordan vi kunne tilrettelægge skolegangen på en måde, så vi mindsker smittespredning, men sikrer, at skoleleverne ikke skal sidde derhjemme.

»Jeg er eksempelvis talsmand for en ordning, hvor børnene eksempelvis kun går i skole hver anden dag. På den måde ville vi få tyndet ud i skolerne og mindske risikoen for smitte,« siger han.

Små erhvervsdrivende

»Når det kommer til en genåbning, handler det jo om at se på, hvad der bidrager mest til smittespredningen, og jeg har svært ved at se, at det er de små butikker,« siger Nils Strandberg Pedersen.

Han pointerer, at man i små butikker vil kunne tage forholdsregler, der tager højde for afstandskrav. Endda i højere grad end store varehuse som eksempelvis Bilka, hvor der er mange kunder samlet på en gang.

Christel Lerche hos Frisør Hot N Tot genåbner og tager imod de første kunder, i Bagsværd mandag den 20. april 2020.

På samme måde kan mindre frisører nøjes med en kunde ad gangen og eventuelt tage lyntest i brug for at mindske risikoen for smitte og dermed være noget af det, der genåbner som det første.

Forsamlingsforbuddet

»Forsamlingsforbuddet på først ti og siden fem er tilsyneladende utroligt effektivt,« siger Nils Strandberg Pedersen, der peger på, at vi i Danmark har haft langt bedre held med at kontrollere smitten ved hjælp af forsamlingsforbud frem for udgangsforbud, som mange andre lande har benyttet sig af.

Derfor tror han heller ikke på, at forsamlingsforbuddet bliver ændret radikalt, men måske bliver sat lidt op, så det eksempelvis igen anbefales, at man ikke samles mere end ti frem for fem, som det er tilfældet nu.

Genåbning med lange udsigter

Lukkede caféer, barer og restauranter i København, onsdag den 9. december 2020.

Sportsaktiviteter og fitness

»Jeg mener, der er en lille risiko for tidlig genåbning af alle aktiviteter, som foregår i forsamlinger indendørs, fordi vi ved, at risikoen for smitte er høj,« siger Nils Strandberg.

Restauranter, værtshus og natteliv

Dermed er der ifølge den tidligere direktør heller ikke udsigter til, at restauranterne, barerne og nattelivet slår dørene op foreløbigt, siger Nils Strandberg Pedersen, der dog pointerer, at det for nogle restauranters vedkommende vil være muligt at indrette sig på en måde, så de overholder myndighedernes krav om afstand.