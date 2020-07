Omkring 200.000 danskere har den populære app TikTok – mange af dem er helt unge drenge og piger.

Derfor er det vigtigt, at man som forælder overvejer, om ens børn skal have adgang til tjenesten, der bliver voldsomt kritiseret for at støvsuge stort set al information fra sine brugere.

Det fortæller en af landets førende eksperter på området til B.T.

Forleden var Ken Friis Larsen, der er lektor ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, ude og sige, at TikTok er en app, man ikke bør have på sin telefon.

»Jeg vil på ingen måde anbefale, at man har TikTok installeret. Og hvis man har den, så vil jeg anbefale, at man sletter den. Facebooks brug af Cambridge Analytica ligner vand ved siden af,« sagde Ken Friis Larsen.

Alligevel kan det være svært for børn at forstå, at de ikke kan bruge TikTok, som deres venner gør. Og der er da også måder, ens børn kan bruge det populære sociale medie, hvor de giver det kinesisk-ejede selskab markant mindre privat information, forklarer Ken Friis Larsen.

Han har tre konkrete råd, som man kan følge.

Det første lyder ganske enkelt, at man skal se TikTok i en browser i stedet for i appen, der for alvor løber med store mængder data fra brugeren.

Billede af en en bruger og TikTok. Vis mere Billede af en en bruger og TikTok.

»Man slipper ikke for, at TikTok indsamler data om en, hvis man bruger en browser. Men det er markant mindre. Hvis man bruger en browser, svarer det til, at de opsamler data gennem et sugerør, men hvis man bruger appen, svarer det til et åbent kloakrør,« siger Ken Friis Larsen.

Det andet råd fra eksperten lyder, at TikTok-brugernes videoer kan findes mange andre steder en på selve TikTok.

Faktisk lægger en del af de mest populære TikTok-brugere deres indhold op på YouTube, Instagram, Facebook og andre af de store sociale medier. Så der kan man ofte få sin sult stillet.

»Jeg var selv betænkelig, da mine børn gerne ville på TikTok. Derfor blev kompromiset, at de kunne se TikTok-videoer på YouTube. Og det er de også tilfredse med,« siger Ken Friis Larsen.

Det indsamler TikTok om dig TikTok indsamler en stor mængde data om sine brugere. Ifølge en bruger på Reddit, som har gennemgået appen, indsamler den blandet andet følgende: Din telefons hardware - bl.a. cpu-type, skærmstørrelse, brugt hukommelse og tilbageværende hukommelse

Apps du har installetet på telefonen - endda apps, man har slettet

Alt angående de netværk, du benytter - wifi-navn, IP-adresse, router-type m.v.

GPS-lokation - den tager lokationen omtrent hvert 30. sekund Samtidig fremgår det, at TikTok også forsøger at skjule, hvad de tager af data, skriver brugeren på Reddit, der også bemærker, at Twitter, Facebook og Instagrams apps ikke tager nær så meget data.

Men hvis ikke et lignende kompromis kan opnås i alle danske hjem, så har eksperten også et forslag til, hvordan man kan sikre privatlivet fra det kinesiske selskabs indsamling af information.

Det kræver, at man via sin internetrouter derhjemme opretter et selvstændigt netværk, som man kan logge på, når man skal på TikTok. Derved giver man ikke TikTok adgang til informationer om det netværk, resten af familien er på.

»Det er lidt teknik, man skal i gang med. Men man kan sætte et gæstenetværk op via sin router, som kan bruges til TikTok,« siger Ken Friis Larsen.

Det er ikke kun eksperten fra Københavns Universitet, som er bekymret over TikTok.

Facebooks brug af Cambridge Analytica ligner vand ved siden af Ken Friis Larsen, lektor ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet.

Tirsdag valgte Datatilsynet selv at indlede en sag mod TikTok, da man frygter, at det kinesiske selskab bag, Bytedance, ikke overholder GDPR-lovgivningen.

»TikTok er meget populært blandt især børn, som ifølge GDPR har krav på en særlig beskyttelse af deres oplysninger. Derfor ser vi nu på omfanget af den behandling af personoplysninger, der sker i appen, og på, hvad der er det lovlige grundlag for behandlingen. Desuden undersøger vi en række sikkerhedsmæssige aspekter af TikTok,« siger Datatilsynets direktør, Cristina Angela Gulisano, i en pressemeddelelse.

B.T. har bedt TikTok om en kommentar til kritikken. I et mailsvar angående den store mængde indsamlede data samt Datatilsynets undersøgelse lyder svaret.

'TikToks topprioritet er at beskytte vores brugeres privatliv og sikkerhed, specielt vores yngre brugere. Vi vil samarbejde med Datatilsynet og forklare vores tilgang og forpligtelse til at sikre vores brugeres privatliv og sikkerhed.'