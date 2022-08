Lyt til artiklen

Det tegner til at blive en hård, lang – og ikke mindst kold – vinter.

Russerne har skruet ned for gassen, og hedebølgen i store dele af Sydeuropa har skabt lavvande i vandmagasinerne.

Det samme kan man derimod ikke sige om priserne, som kun går en vej: nemlig opad.

Med andre ord: Vi befinder os midt i en energikrise, der er til at få øje på.

Den norske energiekspert Fabian Rønningen betegner over for mediet The Insider situationen i vores del af verden som »alvorlig« og »skræmmende«.

Faktisk mener han, at det står så grelt til, at forsyningskrisen scorer hele 8 ud af 10 point på det, han kalder »rædselsskalaen«.

»Det er så slemt, det er i øjeblikket. Skræmmende er en god måde at beskrive det på,« siger han til mediet og fortsætter:

»De seneste uger har man fået en tiltagende følelse af: 'Hvor slemt kan det blive?'« spørger han retorisk.

Krisen blev kickstartet af den russiske invasion af Ukraine, hvor Vestens sanktioner fik russerne til at reducere strømmen af gas til Europa via Nord Stream 1 til kun 20 procent.

Det har fået en række lande til at indføre sparetiltag for at imødegå krisen.

Nogle forsøger at udvide egen gas, andre genåbner nedlagte kulkraftværker for at have energi nok til at dække behovet.

Blandt de sidste er Tyskland og Ungarn.

Det bliver dog ikke vel modtaget af generalsekretæren i Verdens naturfonden WWF, Karoline Andaur.

»Det er helt forkert,« har hun tidligere sagt til norske Børsen.

»Det, vi har brug for, er at starte nye bæredygtige energiprojekter. Det er vigtigt, at man ikke tager kortsigtede beslutninger, som er med til at forværre miljøkrisen, som vi også står i.«