Gassen flyder stadig fra Rusland til Europa.

Det har Gazprom fredag meldt ud på trods af, at den russiske præsident, Vladimir Putin, så sent som torsdag gjorde det klart, at betalingen fra 1. april skal falde i rubler – ellers vil der blive lukket for hanen.

Hvilket mange EU-lande heriblandt Danmark har nægtet.

Så hvordan hænger det så sammen?

Det har B.T. spurgt Mathias Dollerup Sproegel, der er seniorøkonom i Sydbank, om.

»Indtil videre holder Gazprom sine kontraktlige forpligtigelser om at levere gas til EU, for det virker til, at der er et smuthul, der åbner døren for, at vi stadig kan få vores gas,« siger den økonomiske ekspert:

»Ifølge Putins dekret er det nemlig stadig muligt for EU-lande at betale for gassen i eksempelvis euro, og så er det Gazprom, der står for at veksle beløbet til rubler.«

Det sker teknisk set via forskellige interne overførsler i Gazprombank, der er ejet af energiselskabet af næsten samme navn – som igen er ejet af den russiske stat.

»Det kan godt være, at Putin truer med, at han ikke vil levere gas, hvis der ikke bliver betalt i rubler, men på den anden side kan han jo godt se, at han skal have nogle penge ind. Og han ved også, at Europa under ingen omstændigheder kommer til at betale i rubler, så det er hans måde at komme lidt uden om det hele på,« siger Mathias Dollerup Sproegel fra Sydbank.

Hvorfor vil Rusland overhovedet have betaling i rubler?

»Da krigen begyndte, blev rublen kraftigt svækket, og dermed blev det dyrere for russere at importere varer. Så de varer de kan købe inden for sanktionerne, som fødevarer, blev pludselig med et trylleslag 50 procent dyrere, fordi rublen blev halveret i værdi.«

»På den her måde kan Putin få lidt hjælp til rublen ved at skabe noget efterspørgsel efter den og dermed igen styrke den russiske valuta, så de ikke indirekte bliver så hårdt ramt af sanktionerne. Og dermed kan han igen komme med at modsvar til sanktionerne – han ved godt, at det eneste våben, han har over for Europa, er gassen.«

Kan Rusland overhovedet klare sig uden gasindtægterne fra Europa?

»Nej, det er jo reelt det eneste, der er tilbage, som russerne har at samhandle med uden for sanktionerne. Hvis du skræller russisk gas, olie og råvarer væk fra den russiske økonomi er der nærmest ingen økonomi tilbage. Så vil Rusland være et økonomisk uland.«

Så vi taler egentlig om, at vi er på vej mod en situation, hvor Rusland har mere brug for EUs gasbetaling, end EU har brug for russisk gas?

»Det her med gasforsyningen har været et højaktuelt emne lige siden invasionen, og man må sige, at Europa er kommet rigtigt, rigtigt stærkt i gang med at importere flydende naturgas som erstatning for den russiske gas, primært fra Qatar og USA.«

Mange EU-lande og også Danmark har taget afstand fra at betale i rubler. Hvorfor egentlig. Rusland får jo pengene alligevel?

»Det er på grund af sanktionerne. Hidtil har man betalt i euro, og på grund af sanktionerne må vi ikke samhandle i rubler. Og så vil man da heller ikke give Putin den hjælpende hånd til at styrke økonomien.«

Hvad betyder al den her snak om rubler egentlig for mig som forbruger?

»Det betyder i udgangspunktet ikke noget. Kun hvis Putin alligevel lukker for gashanen på grund af den manglende betaling i rubler, får det selvfølgelig en kolossal betydning.«

»Godt nok er EU parallelt med bokseriet om rublerne i fuld gang med at bevæge sig væk fra russisk energi. men vi ville lige nu og her få en gasrationering i Europa, hvis gasforsyningen fra Rusland blev lukket. Og så ville vi videre få en stor ledighedsstigning inden for industrien, som hurtigt ville sprede sig til eksempelvis byggeindustrien, der jo vil gå i stå, hvis der ikke kan produceres cement eller mursten.«

»Og så vil vi få en recession i Europa.«