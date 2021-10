Det er en dårlig idé at forbyde elever i folkeskolen at gå med smartwatches.

Sådan lyder det fra en af landets førende skoleeksperter Andreas Rasch-Christensen.

»Man skal generelt set være påpasselig med at forbyde devices, fordi de jo er en del af unge menneskers liv,« siger han til TV2 Østjylland og tilføjer:

»Derfor skal man også tage dem ind på skolen, lære dem, hvordan man skal bruge dem, og lære at forstå de her forskellige typer af teknologier.«

Udmeldingen fra Andreas Rasch-Christensen, der er forskningschef hos VIA University College, kommer efter, at elever i 0. klasse på Risskov Skole har fået forbud mod at tage smartwatches med i skole.

Smartwatches er små digitale ure, der udover at vise klokkeslæt også har en række andre digitale funktioner ligesom en smartphone.

»De har funktioner som et digitalt device, som børn i 0. klasse slet ikke kan håndtere konsekvenserne af,« siger Lene Brejnegaard til Ritzau.

Og for skolens personale giver det en ekstra udfordring, at de små har de digitale ure med, hvorfor skolen altså har valgt at bandlyse dem i 0. klasse.

»Det gør, at der er noget nyt, personalet skal holde øje med. Det kan jo være, at børnene kommer til at tage billeder og sende rundt, og det kan have vidtrækkende konsekvenser, som ingen børn på den alder kan overskue overhovedet,« siger Lene Brejnegaard.

Andreas Rasch-Christensen vil ikke gå ind i, om det er den rigtige beslutning, Risskov Skole har taget, da det er ledelsen på skolen, der er bedst til at vurdere den konkrete sag.

Han fraråder dog, at man konsekvent går ind og forbyder teknologi, hvis det allerede er implementeret i elevernes hverdag.

Ifølge ham er det vigtigt, at teknologien bliver taget med ind i dagtilbud og skoler, hvis vi vil have vores yngste til at forstå og bruge teknologien.