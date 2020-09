Myndighederne siger stop, og de unge fester videre.

Allerede dagen efter politiets bekymrede pressemøde lørdag, hvor de bad de unge om at tage ansvar, havde politiet travlt med at give påbud og lukke piratfester.

»Det kommer til at betyde, at vi nok meget snart må lukke nattelivet ned. Helt og aldeles,« siger professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen.

Han var selv ude i København tidligt lørdag aften, hvor han bestemt ikke kunne se, at de unge havde taget myndighedernes og politiets bekymring seriøst.

Også indsatsledere fra Københavns Politi var at finde i bybilledet lørdag aften

Der er talt for døve ører, mener han.

»Efter min opfattelse, så har de ignoreret enhver henstilling, de har fået,« siger han og fortsætter:

»De har jo haft muligheden for at justere deres opførsel. Havde de for eksempel holdt sig til mindre grupper, så havde de formentlig sagtens kunne have haft det sjovt sammen.«

Men sådan har mange unge ikke gjort, og derfor ser han det nærmest som eneste løsning at lukke nattelivet totalt ned, og det ville heller ikke undre ham, hvis forsamlingsforbuddet blev reduceret yderligere.



Dog kun i de områder, hvor smittetallet er særligt højt som i København.

I hovedstaden er der registreret 67 sygdomstilfælde pr. 100.000 indbygger de seneste syv dage.

Ledende politiinspektør ved Københavns Politi, Peter Dahl, ser heller ikke på udviklingen med ro i kroppen.

»Vi har meget travlt med at sørge for, at de unge overholder covid-reglerne. Det ser dog ikke ud til, at budskabet har virket,« siger han.

Der var meget politi gaden for at holde øje med de unge i København

Han ved ikke konkret, hvor mange påbud politiet har givet, men det er »en del,« fortæller han.

Desuden har politiet natten til søndag lukket en såkaldt piratfest ned, der foregik i Nordhavn i København. De fik yderligere to anmeldelser om den type fester, men da de nåede frem til stedet, var der ikke noget at se.