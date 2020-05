Efter et forår med corona og hjemmekarantæne kan mange danskere nok trænge til en tur væk fra de hjemlige himmelstrøg.

Men selvom Spanien har meldt sig klar til at åbne landet op for turister i juli, er det lidt for tidligt at hive kreditkortet frem og booke flybiletter og hotel på Costa Del Sol.

I hvert fald hvis man har tænkt sig at rette sig efter myndighedernes anbefalinger.

»Som der står på vores hjemmeside fraråder vi alle ikke-nødvendige rejser til spanien. Anbefalingen går frem til den 31. maj, og umiddelbart op til den dato, vil der komme en opdatering,« siger vagthavende ved Udenrigsministeriets Borgerservice, da B.T. ringer for at spørge, om det er okay at smutte en tur til Mallorca.

En spansk kvinde bader i Sangria i Pamplona 6. juli 2018 før verden kendte til Corona og man frit kunne stimles sammen og hælde alkohol ud over hinanden. REUTERS/Susana Vera Foto: SUSANA VERA Vis mere En spansk kvinde bader i Sangria i Pamplona 6. juli 2018 før verden kendte til Corona og man frit kunne stimles sammen og hælde alkohol ud over hinanden. REUTERS/Susana Vera Foto: SUSANA VERA

Spanien har været hårdt ramt af corona med mange smittede, indlagte og døde. Pandemien og nedlukningen af landet har også ramt landet på turismen, der udgør 12 procent af Spaniens økonomi.

Udenrigsminister Arancha Gonzalez Laya skrev mandag en meddelelse på Twitter, hvor hun erklærede landet for åbent i juli - ledsaget af emojis med bikini, solbriller og en kuffert.

'I juli vil vi gradvist åbne for internationale turister, ophæve karantænen og sikre den højeste sundhedsstandard. Vi ser frem til at hilse jer velkommen,' skrev hun.

Men selvom det danske Udenrigsministeriet godt kan nå at ændre rejsevejledningen inden da, er det stadig for tidligt at glæde sig til Sangria og Paella.

Det vurderer Christian Wejse, der er lektor i global sundhed ved Aarhus Universitet.

»Som situationen er i Spanien lige nu, synes jeg, det vil være tidligt at begynde at købe rejser. Men det er ikke forbudt, og jeg kan godt forestille mig, at nogen vil lade sig influere af, at der kommer en melding om, at man vil åbne op. Jeg tror dog, at de fleste danskere har forberedt sig på at tilbringe sommeren i Danmark,« siger han.

Lige nu fraråder Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til udlandet, og om Spanien står der følgende på UM.dk:

'Udenrigsministeriet opfordrer de danske rejsende, der befinder sig i Spanien til at rejse hjem, så snart det er muligt og i tæt dialog med dit rejsebureau, flyselskab eller forsikringsselskab.'

En turist tager en corona-selfie foran den berømte kirke La Sagrada Familia i Barcelona.(Photo by LLUIS GENE / AFP) Foto: LLUIS GENE Vis mere En turist tager en corona-selfie foran den berømte kirke La Sagrada Familia i Barcelona.(Photo by LLUIS GENE / AFP) Foto: LLUIS GENE

Om den rejsevejledning kommer til at ændre sig inden 1. juli, er for tidligt at sige.

»Det er svært at sige, for der er jo trods alt fem uger til. Som tingene går nu, ændrer det sig hurtigt. Det afhænger af mange ting. Som det er nu, er der temmelig langt til nul smittede i Spanien, men vi er heller ikke på nul i Danmark, så det er svært at sige, om det bliver skillelinjen,« siger Christian Wejse.

Han vurderer, at Danmark vil tillade rejser til lande som Norge og Tyskland, før der åbnes op for turistrejser til Spanien. Til gengæld ser han en række lande, som ligger længere tilbage i køen end Spanien:

»Med lande som England, USA, og især Brasilien vil jeg nok overveje at klappe hesten. Jeg vil faktisk tro, at Spanien ligger før England på listen over lande, vi kan rejse til,« siger Christian Wejse.