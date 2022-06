Lyt til artiklen

Nu, hvor smitten med coronavirus igen er på vej op, er der noget helt bestemt, man bør overveje at gøre.

Noget, som professor og epidemiolog på Roskilde Universitet Lone Simonsen også forventer, at regeringen vil komme ind på under det pressemøde, der bliver afholdt onsdag klokken 10.

Nemlig et fjerde vaccinationsstik til ældre og sårbare før efteråret. Det fortæller hun til DR.

Først og fremmest slår hun dog fast, at hun 'ikke er specielt bekymret':

»Men jeg tænker, at man skal overveje, om det er nu, den fjerde dosis skal gives til de ældre,« siger Lone Simonsen til DR og forklarer, at hun særligt mener, det kan være relevant for ældre over 80 år, men måske også lidt yngre.

Det er nemlig – for manges vedkommende – noget tid siden, de fik deres tredje stik.

Derudover mener hun dog ikke, at den nuværende situation bør føre til, at man gør noget anderledes.

Det var tirsdag, at statsministeriet i en pressemeddelelse oplyste, at man onsdag vil afholde et pressemøde 'om coronastrategien for de kommende måneder'.

Det sker på baggrund af, at smitten med coronavirus igen stiger i Danmark.

Det skyldes blandt andet en undervariant til omikronvarianten, BA. 5, som er blevet dominerende i Danmark.

I forrige uge udgjorde undervarianten 32 procent af alle tilfældene i landet, mens varianten i sidste uge udgjorde 59 procent. Det oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag på Twitter:

»Den (varianten, red.) ser ud til at have en vækstfordel sammenlignet med øvrige varianter, men der er fortsat ikke tegn på, at den giver et mere alvorligt sygdomsforløb,« skrev han.

Kontakttallet generelt for corona beregnes til 1,1.

Dermed giver 10 personer gennemsnitligt smitten videre til 11.