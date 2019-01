Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Fængsler: Livstidsfanger kan blive desperate uden dating

DF vil fratage livstidsfanger ret til at date og møde nye folk, mens de afsoner. Forslaget kommer efter, at B.T. har skrevet, at drabsdømte Peter Madsen fik besøg af fire kvinder, mens han afsonede i Storstrøm Fængsel. Men det er en dårlig idé at fratage livstidsdømte retten til møde det modsatte køn, mener sekretær i Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen.

- Hvis man ikke giver dem en sikkerhedsventil og en mulighed for at leve noget, der minder om et normalt liv, så får vi meget desperate indsatte, siger han.

Mens den drabsdømte Peter Madsen sad her i det nye topsikrede Storstrøm Fængsel, fik han besøg af to kvinder. Det er faldet DF for brystet, som nu foreslår, at livstidsfanger ikke må date. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mens den drabsdømte Peter Madsen sad her i det nye topsikrede Storstrøm Fængsel, fik han besøg af to kvinder. Det er faldet DF for brystet, som nu foreslår, at livstidsfanger ikke må date. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

USA: Danmarks bidrag til Nato er fortsat for lavt

Et skridt i den rigtige retning, men stadig langt fra godt nok. Sådan betegner USA's ambassadør i Danmark Folketingets beslutning om at øge forsvarsbudgettet med yderligere 4,5 milliarder kroner inden 2024. Det skriver Børsen.

Carla Sands, USAs ambassadør i Danmark Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Carla Sands, USAs ambassadør i Danmark Foto: Thomas Lekfeldt

Radikale foreslår forbedret seniorpension til nedslidte

Pension er blevet et brandvarmt emne i dansk politik, og nu foreslår De Radikale, at man indfører en seniorpension som erstatning for den nuværende seniorførtidspension.

Radikale Venstre's Morten Østergaard. (Arkivfoto) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Radikale Venstre's Morten Østergaard. (Arkivfoto) Foto: Liselotte Sabroe

Pjece skal dæmpe kulturelle misforståelser på læreruddannelse

Læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole har udgivet en pjece med forslag til, hvordan underviserne kan undgå 'etnisk opdeling og optrapning af interkulturelle konflikter'. Det skriver Berlingske.

Dansk kok vinder kokke-VM: Kæmpe forløsning

Begejstringen er stor hos køkkenchefen Kenneth Toft-Hansen, der efter hårdt arbejde onsdag aften har vundet kokkemesterskabet Bocuse d'Or. - Glædessus strømmer gennem kroppen. Jeg har vundet VM. Det er fantastisk, fortæller kokken fra Svinkløv Badehotel.

Den danske kok Kenneth Toft-Hansen og hans kollega Rasmus Kofoed vandt onsdag den eftertragtede Bocuse d'Or International. Foto: ALEX MARTIN Vis mere Den danske kok Kenneth Toft-Hansen og hans kollega Rasmus Kofoed vandt onsdag den eftertragtede Bocuse d'Or International. Foto: ALEX MARTIN

Flere bliver dømt for vold og trusler mod offentligt ansatte

Antallet af danskere dømt for trusler, chikane eller vold mod offentligt ansatte er steget 27 procent på et år. Det viser en aktindsigt, som TV2 Østjylland har fået i en ny opgørelse fra Rigsadvokaten.

Tusinder demonstrerer mod Maduro i Venezuela

Tusindvis af demonstranter anført af Venezuelas oppositionsleder, Juan Guaidó, gik onsdag fredeligt på gaden i flere byer. Her opfordrede de militæret til at droppe støtten til præsident Nicolás Maduro.

Store demontrationer i Venezuela mod den siddende præsident Maduro. Foto: LUIS ROBAYO Vis mere Store demontrationer i Venezuela mod den siddende præsident Maduro. Foto: LUIS ROBAYO

DF-politiker risikerer bøde for hærværk

De danske myndigheder ønsker at rejse en sag mod Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet Jørn Dohrmann for tre forskellige overtrædelser af straffeloven. Det skriver Politiken. Overtrædelserne skal være sket i 2017.

DF'eren Jørn Dohrmann. Foto: Henning Bagger Vis mere DF'eren Jørn Dohrmann. Foto: Henning Bagger