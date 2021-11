Smittetallene er steget markant de seneste uger, og nu går det ikke længere.

Mette Frederiksen har i hvert fald søndag aften skrevet et Facebook-opslag, hvor hun gør klart, at det sandsynligvis bliver »nødvendigt med initiativer, der kan bryde smittekæder«.

Men hvilke initiativer kan vi forvente, at statsministeren og resten af regeringen har i støbeskeen.

Det har B.T. spurgt Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet, om, og han vurderer, at vi som det første bliver genforenet med et særligt pas.

»Jeg ser først og fremmest for mig, at man tager coronapasset i brug igen. Det er en nem måde kontrollere smitten på, og så er arbejdet jo allerede lavet. Systemet skal bare tages i brug igen,« siger Hans Jørn Kolmos og uddyber:

»Det gode ved coronapasset er, at det ikke er en stor belastning for samfundet. De fleste danskere, som er vaccinerede, skal blot vise et pas, og det er det.«

Søndag steg antallet af indlagte igen, og lige nu ligger der 282 danskere med covid-19 i en hospitalsseng.

I samme ombæring viste de nyeste tal, at 2.416 danskere er blevet konstateret smittede med virussen de seneste 24 timer.

Statsminister Mette Frederiksen besøger laboratium på Aalborg Universitet, torsdag den 29. april 2021. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Statsminister Mette Frederiksen besøger laboratium på Aalborg Universitet, torsdag den 29. april 2021. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Derfor er det heller ikke ifølge Hans Jørn Kolmos overraskende, at Mette Frederiksen søndag aften røg til tasterne.

»Det er ikke overraskende, for der har jo været snak om det længe. Vi har kunnet se, at smitten er steget, og det samme er tilfældet med indlæggelsestallet. Det skal man tage alvorligt,« siger han.

Men tilbage til de potentielle 'initiativer'.

Hans Jørn Kolmos vurderer, at coronapasset snart kommer i brug igen, og så skal vi også forvente at tage et lille stykke stof på munden igen.

Kan du forstå, at man nu overvejer at gøre brug af en række værktøjer i kampen mod smitten?

»Og så er der selvfølgelig mundbind. Vi kommer ikke til at gå rundt med det som før, tror jeg, men på et tidspunkt kan det godt være vi kommer til bruge mundbind igen i dele af den kollektive trafik,« siger han og fortsætter:

»Som det sidste tror jeg, at vi skal vænne os til at have større fokus på test igen. Folk skal testes mere, så man kan inddæmme smitten bedre.«

Og hvad så med værktøjer som forsamlingsforbud, nedlukning af særlige erhverv og lignende?

Det har professoren ikke lyst til at gisne om endnu.

»Man kan ikke udelukke, at der skal tages hårdere værktøjer i brug, som man gjorde sidste vinter, men nu skal vi lige se tiden an. Det kommer helt an på smitten,« siger han.