Det kan være en løsning at lukke eliteskolen Herlufsholm i en periode.

Det mener én af Danmarks førende mobbeeksperter, som kalder miljøet på den traditionsrige kostskole for »en meget alvorlig mobbekultur.«

Derfor mener Helle Rabøl Hansen, at det kan være nødvendigt med en pause, hvor ledelsen gentænker, hvad skolen skal være i fremtiden.

»Fordi de her ritualer har sat sig i skolens vægge og bøger. I hele den kulturarv, skolen har opbygget. Generationer overgiver ritualerne. For at stoppe det kan det være fornuftigt at lukke i en periode,« siger hun til TV 2.

De ældste elever, som bærer det rød-gule våbenskjold, er præfekter for de yngre elever. Det skaber en usund kultur, der går i arv, mener ekspert. (Arkivfoto)

Torsdag aften viste TV 2 dokumentaren »Herluftsholms hemmeligheder«, hvor flere tidligere elever stod frem og fortalte om systematisk vold, mobning og seksuelle krænkelser.

Journalisterne bag programmet havde talt med cirka 50 tidligere elever, som fortalte om en voldelig og krænkende adfærd fra især 3.g'erne på skolen.

Helle Rabøl Hansen kalder præfektsystemet, hvor ældre elever tager sig af yngre elever, for »usund dannelse,« som er gået i arv gennem generationer.

I og for sig er der ikke noget mærkeligt i, at der opstår traditioner og ritualer på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med skolestart og afslutning, men hun mener, at det på Herlufsholm er mere end det.

(Arkivfoto)

Hun ser i stedet et systematisk disciplineringshierarki, som har hørt med til Herlufsholms historie over generationer. Hun kalder det et lukket kredsløb, hvor flere generationer i en familie måske har gået på skolen, og hvor det hårde miljø bliver set som en del af skolens dannelse.

Skolens rektor Mikkel Kjellberg har tidligere sagt til TV 2, at han mener, der er et sundt hierarki på Herlufsholm.

Han kan heller ikke genkende den voldelige kutur, der bliver beskrevet i dokumentaren.

Ledelsen har dog på baggrund af programmet sat gang i en uvildig advokatundersøgelse, som skal undersøge de sager, der nu er kommet frem.

»Og kommer man frem til konklusioner om, at der er noget, vi kan gøre bedre, så vil vi naturligvis gøre det,« siger Mikkel Kjellberg til tv-kanalen.

Fredag morgen siger han til DR Sjælland, at han vil arbejde for at afskaffe eller ændre nogle af skolens traditioner.

»Jeg starter allerede i dag en proces med eleverne med henblik på, at vi skal afskaffe og ændre alle traditioner, der har en flig af usund kultur i sig,« siger Mikkel Kjellberg.