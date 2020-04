Det er en tradition og et vigtigt pusterum fra hverdagen for familier over hele landet.

Ja, den årlige sommerferie-tur til Kreta, Mallorca eller en tredje destination under varme himmelstrøg er noget, man glæder sig til i det sekund, man sætter sine fødder på dansk jord igen.

Men skal vi vinke farvel til den drøm i år?

Før vi svarer på det spørgsmål, retter vi kikkerten mod vores norske venner.

Her har sundheds- og omsorgsminister, Bent Høie, nemlig mandag anbefalet nordmændene at planlægge deres sommerferieplaner i deres hjemland.

Med andre ord: I skal ikke regne med, at I kan komme til at rejse udenlands i løbet af sommeren.

Og så er det naturligvis dér, at spørgsmålet trænger sig på hos dig:

Hvad med i Danmark?

Spørgsmålet ville B.T. helst stille til Mette Frederiksen og resten af regeringen, men her har man allerede gjort klart, at genåbningen af samfundet bliver taget i 'bølger', og man ikke vil præsentere den fulde plan foreløbigt.

I stedet har vi bedt Hans Jørn Kolmos, professor i mikrobiologi ved Syddansk Universitet, give sit bud på, om vi i løbet af sommeren får lov at krydse grænsen med kurs mod strande og swimmingpools mod syd.

Og han må skuffe dig, hvis du stadig tror og håber på, at en charterrejse kan redde den sommer, der i forvejen bliver anderledes end normalt.

»Jeg ville ikke købe en rejse. Vi skal helt realistisk indstille os på, at det bliver en hjemmesommer,« siger Hans Jørn Kolmos og fortsætter:

»Vi lever i en international verden, og selvfølgelig kommer vi til at rejse igen, men man kan nok godt regne med, at næste sommerferie til syden kommer til at være i 2021.«

Hans Jørn Kolmos understreger, at man selvfølgelig ikke kan vide, hvordan epidemien udvikler sig herhjemme de næste måneder, og hvordan 'vores kurve' kommer til at se ud.

Men der er også mange andre ting, der ikke beslægter sig direkte til coronavirussen.

»Der er mange faktorer. Det handler selvfølgelig om, hvorvidt regeringen tillader det, men hvad med udbuddet af rejser? Hvor mange flyselskaber er der tilbage? Og hvad med de andre landes grænser?,« siger han.

Og så har vi slet ikke været inde på det økonomiske aspekt.

For spørgsmålet er nemlig, om det er i Danmarks interesse, at vi smider masser af vores penge i Spanien, Thailand og andre eksotiske destinationer, når økonomien herhjemme er i knæ.

»Og så kan der også være noget med økonomien. Hvis man vil have gang i hjulene, kan det være, at man vil have understøttet erhvervslivet og turismen herhjemme, og så skal danskerne holde sommerferie herhjemme,« siger han.

Hvis det bliver tilfældet, for det er jo kun et kvalificeret gæt fra Hans Jørn Kolmos' side, så ser han også en positiv ting i det.

»Så kan det også være, at vi genopdager steder i Danmark, som vi nærmest har glemt. Vi har lidt en tendens til at tage til Thailand eller til Sydeuropa i stedet for at nyde vores skønne natur,« understreger han.