Der er en sandsynlig sammenhæng mellem sjældne og alvorlige blodpropper og vaccinen fra Johnson & Johnson.

Alligevel anbefaler den europæiske lægemiddelstyrelse, EMA, fortsat vaccinen, men det er ikke sikkert, at den danske sundhedsstyrelse følger trop.

Det mener professor og vaccineforsker ved Københavns Universitet Camilla Foged.

Hun fulgte tirsdag eftermiddag EMAs pressemøde om vaccinen fra Johnson & Johnson, som EU har bestilt 200 millioner doser af.

Vaccinen fra Johnson & Johnson er ligesom vaccinen fra AstraZeneca sandsynligvis årsag til sjældne, men alvorlige bivirkninger hos vaccinerede.

»Som det fremgik på pressemødet, understreger EMA, at det er op til det enkelte land at vurdere, om de vil bruge vaccinen, og det afhænger af en række faktorer, derfor skal Sundhedsstyrelsen nu ud og lave et nyt regnestykke, så de kan tage en beslutning på baggrund af det,« siger Camilla Foged.

Hun peger på, at Sundhedsstyrelsen formentlig også vil følge den amerikanske lægemiddelstyrelses udmelding om vaccinen, der kommer fredag, tæt.

På EMAs pressemøde kom det frem, at man endnu ikke kan konkludere, om den sjældne bivirkning optræder hyppigere ved vaccinen fra AstraZeneca end hos vaccinen fra Johnson & Johnson.

Camilla Foged peger på, at det kan være ekstra svært at sige noget om hyppigheden af den mulige bivirkning, fordi vaccinen i høj grad er blevet givet til hjemløse i USA, og man derfor formoder, der kan være en underrapportering af bivirkninger.

Ville du sige ja tak til vaccinen fra AstraZeneca?

USA har registreret i alt otte tilfælde af de sjældne blodpropper blandt omkring syv millioner vaccinerede.

Men selv hvis de sjældne blodpropper viser sig at forekomme endnu sjældnere hos vaccinerede med Johnson & Johnson sammenlignet med dem, der får vaccinen fra AstraZeneca, så er det ikke ensbetydende med, at vaccinen får grønt lys i Danmark, forklarer Camilla Foged.

For har Sundhedsstyrelsen besluttet, at de ikke vil risikere, at raske personer dør af en bivirkning for en vaccine, når vi kan klare os uden den vaccine, så er det principielt ligegyldigt, om en sjælden og dødelig bivirkning optræder blandt 1 ud af 40.000 eller 1 ud af en million.

»Det er vigtigt, at vi får vaccineret de danskere, der er over 50 år, og dem, der er i risikogruppen, og den del af vaccinationsprogrammet skrider heldigvis ikke ret meget, selvom vi skal undvære vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson, fordi vi får ekstra leverancer fra Pfizer,« siger Camilla Foged.

Problemet er den store gruppe af danskere under 50 år, der kommer til at vente længere tid på deres grønne coronapas, der kan åbne for rejser, festivaler og frihed.

Men det er samtidig også den gruppe, der har lavest risiko for at dø af corona, og derfor er det netop også dem, der ville have mindst gavn af en vaccine, der i meget sjældne tilfælde kan gøre dem alvorligt syge og i yderste konsekvens koste dem livet.

»Det vil jo ikke være til at bære som samfund,« siger Camilla Foged.

Sundhedsstyrelsen har udtalt, at det danske vaccinationsprogram bliver forsinket med tre uger, hvis vaccinen fra Johnson & Johnson udgår.

Det betyder, at alle danskere over 16, der ønsker det, vil være færdigvaccinerede i slutningen af august.