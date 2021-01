879 nye smittetilfælde.



Sådan lød lørdagens smittetal, der ifølge tidligere direktør ved Statens Serum Institut, Nils Strandberg Pedersen er en »glædelig nyhed«.

»Det svarer til, at vi gennemsnitligt over de seneste to døgn har haft 769 smittede pr døgn,« siger han.

27 døde er fortsat en høj dødelighed, men det skyldes en række udbrud på plejehjem, mener den tidligere direktør.

Mads Albertsen. Aalborg Universitet AAU Forsker med superværktøj mod corona; gensekventering. Han analyserer coronaprøverne for at finde de britiske varianter, så vi kan overvåge dens udvikling i Danmark. Professor med særlige opgaver, Institut for Kemi og Biovidenskab Professor med særlige opgaver, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet Professor med særlige opgaver, Sektion for Bioteknologi Foto: © Lars Horn / Baghuset. Dato: 08.01.21 Foto: Lars Horn Vis mere Mads Albertsen. Aalborg Universitet AAU Forsker med superværktøj mod corona; gensekventering. Han analyserer coronaprøverne for at finde de britiske varianter, så vi kan overvåge dens udvikling i Danmark. Professor med særlige opgaver, Institut for Kemi og Biovidenskab Professor med særlige opgaver, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet Professor med særlige opgaver, Sektion for Bioteknologi Foto: © Lars Horn / Baghuset. Dato: 08.01.21 Foto: Lars Horn

»Det tager tid, inden folk er enten raske eller døde af det her, men dødeligheden skal nok også falde,« siger Nils Strandberg Pedersen.

Den glædelige nyhed må dog ikke få folks parader til at sænke sig. Vi skal fortsat holde afstand, spritte af, se færre mennesker osv.

Det skyldes den engelske variant B.1.1.7, som der i alt er blevet fundet 256 tilfælde af i de positive coronaprøver.

»Den engelske variant er mindst 50 procent mere smittefarlig end den ‘almindelige’ variant. Den er langsomt i vækst i Danmark, derfor er der ikke andet at gøre, end at holde ud til februar,« siger Nils Strandberg med henvisning til, at restriktionerne står til at ophøre d. 7 feb.

Over det meste af verden er man lige nu i gang med at vaccinere mod covid-19. Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere Over det meste af verden er man lige nu i gang med at vaccinere mod covid-19. Foto: FREDERIC J. BROWN

Men hvor langt skal tallene så ned, før vi kan sænke skuldrene?

»Det kommer an på, hvordan det går med den engelske variant. Der er jo også andre smitsomme varianter, som vi skal være opmærksomme på, blandt andet fra Sydafrika og Brasilien. Men hvis vi får banket tallene mere ned, så kan man begynde at overveje at åbne op igen,« siger Strandberg.

Han mener, at de nye smittetal er udtryk for, at restriktionerne virker.

»Men det vidste vi jo også godt, at de ville, ellers havde vi ikke sat dem i værk,« siger han.

Antallet af indlæggelser viste lørdag et fald på 13, og det er, hvad vi ifølge Strandberg kan forvente.

»Der kommer nok lidt flere indlagte hen over weekenden, men det er, fordi man udskriver færre i weekenden,« siger han

Når vi igen åbner op for samfundet, forudser Strandberg, at de bliver de mindste skoleelever, der først får lov at komme tilbage til normale tilstande. Dernæst mindre erhvervsdrivende, små butikker og frisører.