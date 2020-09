»Vi skal glæde os til efterårsferien. Så bliver børn og unge sendt hjem fra skole, og det vil formentlig sænke smittetrykket.«

Sådan lyder det fra Nils Strandberg Pedersen, tidligere direktør hos Statens Serum Institut, efter der onsdag blev registreret 534 nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark.

»Det er meget højt at have over 500 nye smittetilfælde. Vi kan ikke helt sikkert sige, at de tiltag, vi for nylig har indført, er tilstrækkeligt til at holde smitten i ave,« siger han med henvisning til blandt andet forsamlingsforbud på 50 og mundbind på serveringssteder.

Tirsdag kom det frem, at 42 pct. af de smittede med covid-19 er mellem 10 og 39 år inden for de seneste 14 dage.

Nils Strandberg Pedersen. Arkivfoto. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN Vis mere Nils Strandberg Pedersen. Arkivfoto. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN

»Og det er jo et helt andet billede end i foråret. Derfor skal vi altså glæde os til den kommende efterårsferie,« fastslår Nils Strandberg.

Han mener ikke, at børn og unge er gode nok til at holde afstand til hinanden.

»De socialiserer på tværs af klasser, og afstanden i skolen på en meter er ikke fagligt begrundet – men politisk bestemt,« siger han.

534 nye smittetilfælde er det højeste tal de seneste tre dage. Senest tirsdag var der 392 nye smittetilfælde. Mandag var det 435.

Elever fra Aarhus' ungdomsuddannelser demonstrererede i slutningen af august foran rådhuset i Aarhus mod forlængelsen af den virtuelle undervisning pga covid-19. Foto: Henning Bagger Vis mere Elever fra Aarhus' ungdomsuddannelser demonstrererede i slutningen af august foran rådhuset i Aarhus mod forlængelsen af den virtuelle undervisning pga covid-19. Foto: Henning Bagger

Nils Strandberg glæder sig dog over, at antallet af indlagte falder med fem til 102.

»Der er langt til, at det bliver bekymrende med antallet af indlagte,« siger han.

Onsdagens tal skal ses i lyset af, at der det seneste døgn er kommet svar på i underkanten af 55.000 test, hvoraf cirka en procent har været positive.