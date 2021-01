Fremover skal medarbejdere, der fortsat går fysisk på arbejde og ikke arbejder hjemme, lade sig teste hver uge. Men ugentlige test kan skabe 'støj' på testresultaterne, siger en ekspert.

»Hvis du bruger en lyntest med en lav forekomst af sygdom, og man lader sig teste uden faglig grund, så bliver der et stigende problem med falsk positive testresultater,« siger Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

Men hvorfor er det så problematisk?

»Det kan være med til at undergrave troværdigheden af testene. Det er jo meget besværligt at tage konsekvensen af en positiv test og ubekvemt for os alle sammen. Derfor skal testen helst være korrekt. Måske vil nogle så tænke, at de nok er en af dem, der er falsk positive, og så undlader de at følge reglerne. Der sker jo ikke noget ved, at nogen kommer i isolation, som ikke behøver det. Men vi risikerer at undergrave tilliden til testene,« siger Hans Jørn Komos.

Tiltaget blev præsenteret af justitsminister Nick Hækkerup på et pressemøde onsdag aften, hvor han opfordrede alle, der møder fysisk på arbejde, til at lade sig teste en gang om ugen – også selv om man ikke har symptomer.

Ministeren påpegede, at testkapaciteten ikke længere bliver udnyttet fuldt ud, fordi mange arbejder hjemme. Samtidig vil flere test hjælpe til at opspore den mere smitsomme britiske mutation, B117, lød det.

»Jeg synes jo selvfølgelig, det er udmærket, at man lader sig teste, når man er syg eller har været udsat for smitte, men om det rent sundhedsfagligt kan begrundes, at alle går hen rutinemæssigt, det er jeg ikke sikker på, det kan. Det kan man så vælge at se bort fra, fordi det er vigtigt at fange alle, der kunne være positive, frem for at være sikker på, at de, der er positive, er sandt positive,« siger Hans Jørn Kolmos.

På spørgsmålet om, hvorvidt flere ugentlige test vil knække smittekurverne, svarer professoren:

Tester du positivt ved en lyntest, skal du huske at få resultatet bekræftet ved en pcr-test.

»Testningen må ikke bare være en erstatning for hygiejnereglerne, og man må ikke være så fokuseret på testning, at man glemmer at følge op. Vi er gode til at teste i Danmark, men vi er knap så gode til at få fulgt op på testresultaterne. Der må ikke være tvivl blandt borgerne, at hvis man er positiv, så skal man gå i isolation. Og gør de ikke det, så er vi lige vidt. Det er vigtigere end nogensinde før,« siger Hans Jørn Kolmos.

Jørgen Eskild Petersen, adjungeret professor på Klinisk Institut ved Aarhus Universitet, er mere tilbøjelig til at synes, initiativet med ugentlige test er en god idé:

»Antallet af test er jo faldet siden jul, og i øjeblikket er den helt store bekymring den nye engelske variant, og det er det, vi er oppe imod. Folk er sikkert trætte af at få en pind ned i halsen og få at vide, at den er negativ. Derfor vil det give god mening at få rullet ud på arbejdspladsen, hvis der er mulighed for det,« siger han.

Begge eksperter er dog enige om, at de ugentlige test ikke vil vare for evigt:

»Det er vaccinerne, der redder os, og hvis vi alle er vaccineret i slutningen af juni, så er det jo overstået med at lade sig teste hver uge,« siger Jørgen Eskild Petersen.