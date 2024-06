Tirsdag hævede forsvarsministeriet trusselsvurderingen for destruktive cyberangreb mod virksomheder og myndigheder fra lav til middel.

Det kom frem på et pressemøde, hvor forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og chefen for Center for Cybersikkerhed (CFCS), Thomas Flarup, kom med begrundelsen for den øgede sikkerhed.

»Det sker, umiddelbart efter FE (Forsvarets Efterretningstjeneste, red.) og PET (Politiets Efterretningstjeneste, red.) har meldt om en skærpet hybridkrig,« sagde forsvarsministeren på pressemødet.

For Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed på Aalborg Universitet, lyder det til, at de danske myndigheder har grund til at tro, at der er nogen aktører, der er blevet ekstra interesseret i disse typer af angreb.

»Grunden til at man opjusterer må være, fordi der hos nogen er kommet en øget motivation for at lave disse typer af angreb samt en øget kapacitet til at gøre det,« siger cybereksperten til B.T.

Det er trusselsniveauet for destruktive cyberangreb, der tirsdag er blevet øget. Destruktive cyberangreb skiller sig eksempelvis ud fra økonomiske cyberangreb og spionage ved, at det er cyberangreb, der har til hensigt at ødelægge programmer eller slette data, der er samfundskritiske.

»Eksempler kunne være, hvis vores telefonnet blev ødelagt, så kan vi ikke komme i kontakt med hinanden. Et andet eksempel kunne være vores strøm, fortæller Jens Myrup Pedersen og fortsætter:

»Hvis vores elnet bliver ødelagt, så kan det også få alvorlige konsekvenser for flere samfundskritiske instanser.«

Som privatborger skal man dog ikke være ekstraordinært opmærksom efter den nye trusselsvurdering, men det er måske en god anledning til at øge sin egen »cyberhygiejne,« mener cybereksperten.

»Man skal have flere passwords, totrins-godkendelse og sørge for at holde sine devices opdaterede,« mener Jens Myrup Pedersen, der dog har en opfordring til danskerne.

»De vaner, man har derhjemme, dem tager man også med på arbejde. Så hvis vi allesammen bliver bedre til at tage cybersikkerhed seriøst, så gavner det hele samfundet. Så kan vi i sidste ende blive en cyberresistent nation,« siger eksperten.

Til pressemødet understregede Troels Lund Poulsen dog også, at »Rusland ikke ønsker en direkte konflikt med NATO.«