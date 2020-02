Torsdag morgen skete det, der efterhånden var uundgåeligt:

En dansker er blevet testet positiv for coronavirus, og den verdensomspændende epidemi, der har kostet tusinder livet, er nu nået til de danske grænser.

Men skal du ændre din adfærd nu?

Det har B.T. spurgt ekspert i virologi, Allan Randrup Thomsen, om.

»Først og fremmest skal folk ikke gå i panik, men man kan relativt bivirkningsfrit godt skrue lidt op for sin håndhygiejne. Ikke så meget på grund af det her enkelte tilfælde, men fordi vi kan forudse, at der kommer flere tilfælde,« siger han.

Det er TV 2-journalisten Jakob Tage Ramlyng, der i sidste uge var på skiferie i det nordlige Italien med sin familie, som kan kalde sig for det første danske corona-smitteoffer.

Men selvom han og familien kom hjem i mandags, og han først er blevet erklæret smittet natten til torsdag, har hverken konen eller barnet fået corona.

»De har nok været heldige, men det er heller ikke sikkert, at man får corona, hvis man kysser en smittet. Sådan kan det ikke stilles op. Det afhænger også af, hvor langt henne i sygdommen han er. Man smitter mere, når den er længere henne,« siger Allan Randrup Thomsen.

I sidste uge kom virussen til det nordlige Italien, og dér spredte epidemien sig med så hastig fart, at støvlelandet med 453 konstaterede smittede er blevet det tredje mest eksponerede land i hele verden.

Vi skal dog ikke forvente - vurderer Allan Randrup Thomsen - at vi kommer i nærheden af de tilstande herhjemme.

»Vi kommer ikke til at se en lignende situation som i Italien, og det ville have noget helt andet, hvis der var kommet en stor gruppe personer hjem, som alle var smittede, og som havde været rundt i hele landet,« konstaterer han.

Den smittede TV 2-journalist er en mand i sin bedste alder, og selvom det ikke er til at sige, hvordan hans krop reagerer på coronavirussen, understreger Allan Randrup Thomsen, at det især er ældre mennesker, der bliver hårdest ramt.

»Vi har jo ikke en specifik behandling, men statistikkerne viser, at raten for omkomne stiger markant ved de 60 år, så der er ikke særlig stor risiko for at dø, når du er ung og frisk,« siger han.

Opdateres...