Færre smittes med corona i Danmark, og kontakttallet er nede på 0,9. Men det betyder ikke nødvendigvis, at der er udsigt til, at restriktionerne hæves 17. januar, siger en ekspert.

»De restriktioner, som vi har i øjeblikket, er med til at holde den engelske variant nede. Hvis vi letter for dem nu, så vil den engelske variant få det lettere. Det er baggrunden for, at man vil være nødt til at fastholde nogle restriktioner, også selvom kontakttallet kommer længere ned end 0.9,« siger tidligere direktør for Statens Serum Institut, Nils Standberg Pedersen.

Kontakttallet er udtryk for, hvor mange personer en coronasmittet person smitter.

Tirsdag meddelte sundhedsminister Magnus Heunicke, at 0,9 er alt for højt, også selvom det er udtryk for, at smittekurven er knækket.

Det vil ikke være sådan, at regeringen slipper alt løs. Man vil nok lave en prioriteret åbning, hvor man starter med de steder, hvor der ikke er så meget smitte, f.eks. små forretningsdrivende Nils Strandberg Pedersen, tidligere SSI-direktør

Han skrev på Twitter, at tallet skal endnu længere ned, netop på grund af den engelske variant B117, som ifølge myndighederne er »udbredt i Danmark«.

Ifølge SSI skal kontakttallet for de mere gængse coronavarianter reduceres til 0,7, for at smittestigningen helt skal bremses.

»Men det vil ikke være sådan, at regeringen slipper alt løs. Man vil nok lave en prioriteret åbning, hvor man starter med de steder, hvor der ikke er så meget smitte, f.eks. små forretningsdrivende, hvis man sørger for at have restriktioner i butikkerne, som passer til lokalernes størrelse. Frisører kan man også lukke op,« siger Nils Strandberg Pedersen.

Den tidligere SSI direktør ser også for sig, at regeringen i første omgang lukker op for de mindste skoleelever fra 0.-5. klasse, mens de ældre klasser må væbne sig med lidt mere tålmodighed.

»Der er selvfølgelig også brug for, at de kommer i skole, men de bærer en større del af smitten end de mindste elever,« siger han.

Tirsdag blev der registreret 1.071 nye smittede med coronavirus. Det sker ud fra 57.956 prøver, hvilket giver en positivprocent på 1,86.

Den knækkede kurve gør måske, at mange ikke forstår, hvorfor vi ikke bare åbner op igen, trods den engelske variant, der af myndighederne vurderes til at være op til 70 pct. mere smitsom end den ‘almindelige’ covid-19.

»Det vil reelt betyde, at vi får et kontakttal på 1,4-1,5, fordi den smitter så meget mere. Men vi kan ikke gøre yderligere for at få styr på den engelske variant, end det vi allerede gør,« siger Nils Strandberg Pedersen.

For at finde ud af, om der er tale om den engelske variant, folk er smittede med, skal der laves såkaldt gensekventering af de prøver, som tages ved podningerne. Det tager som regel nogle dage, og det er ikke alle positive test, der bliver gensekventeret.

Danmark er førende på området, fortæller Nils Strandberg.

»Man har ikke kapacitet til at gensekventere alle prøver. Det er et kæmpe arbejde at gensekventere. Men det giver os et indtryk af, hvor mange der er smittet med den engelske variant. Vi kan håbe, at vi ved at have de restriktioner, vi har nu, kan nå at vaccinere så mange som muligt, inden den engelske variant bliver den dominerende,« siger han.

117.104 personer har frem til tirsdag morgen fået den første af to doser coronavaccine fra Pfizer og BioNTech.