»Situationen er gennemgående ikke så optimistisk, og man kan spørge sig selv: Får vi styr på det her?«

Nils Strandberg Pedersen, tidligere direktør ved Statens Serum Institut, lyder ikke glad, da B.T. fanger ham på telefonen efter offentliggørelsen af onsdagens smittetal på 1017 nye smittetilfælde og seks nye dødsfald.

»Det ser ud til, at smitten nu har bredt sig til hele landet og igen er blusset op i københavnsområdet. Vi har ikke så mange indlagte (136, red.), men vi har flere dødsfald, end hvad vi har været vant til,« siger han.

Tidligere onsdag kaldte Henrik Nielsen, professor ved Infektionsmedicinsk Forskningsenhed på Aalborg Universitetshospital, situationen for ‘stabil’.

Nu er vi glade for, at tallet ligger omkring de 1000. For få uger siden var vi glade, da tallet var omkring de 400 og tidligere 200. Nils Strandberg Pedersen, tidligere SSI-direktør

»Udviklingen i positiv-procenten synes at være ret stabil. Antallet af smittede er jo omkring 1000 igen. Det er lidt skuffende, vi havde jo håbet på at se et fald,« sagde han til Ritzau.

Men Strandberg er altså ikke glad for den ‘stabile situation’:

»Nu er vi glade for, at tallet ligger omkring de 1000. For få uger siden var vi glade, da tallet var omkring de 400, og tidligere 200. Det ser ikke ud til, at vi kan få smitten ned i øjeblikket, og så er spørgsmålet, hvor stor en effekt, de tiltag, der er indført, vil have? Det kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt,« siger den tidligere SSI-direktør.

Han fremhæver skoler og uddannelsesinstitutioner generelt som steder, hvor smitten spreder sig, og hvor der ikke er pålagt nye restriktioner.

Nils Strandberg Pedersen. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN Vis mere Nils Strandberg Pedersen. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN

»Hvis vi sender børnene hjem igen, så er der jo ikke nogen til at tage sig af dem. Det ved vi fra foråret, at det var ganske belastende. Men det er ikke sikkert, vi kan blive ved med at holde stand, og at vi så vil se en større stigning i antallet af indlæggelser,« siger Nils Strandberg.

Han påpeger, at smitten primært ses blandt de 10-19-årige og de 20-29-årige, men at den også er på vej op i de øvrige aldersgrupper. Han spår derfor endnu højere smittetal i de kommende dage.

»Der er tale om en meget omfattende epidemi,« slutter Nils Standberg.