For første gang i fire måneder blev der i dag fundet over 1000 positive tilfælde med coronavirus.

Åbne barer, cafeer og biografer og alle klassetrin tilbage på skolebænken. Siden april er Danmark genåbnet efter en lang nedlukning, men genåbningen kan efterhånden anes i smittetallene.

»Det er en trend, som vi har set de sidste par dage. Smittetallene er steget,« fortæller Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi ved RUC.

»Vi ved godt, at jo flere vi tester, jo flere positive finder vi. Men selv hvis vi tager højde for det og korrigerer tallene, så har vi flere, der bliver smittet.«

I tirsdags var det korrigerede incidenstal for Danmark, altså hvor mange tilfælde man vil kunne forvente at finde, hvis 100.000 blev testet, 570 og i dag er lå det tal på 650 ud af 100.000.

Dog er det for tidligt at sige, om stigningen skyldes den første genåbning, lyder det fra Viggo Andreasen.

»Vi skal have to dage mere med stigning, før vi med sikkerhed kan se, om genåbningen er den rygende pistol. Ellers kan den seneste stigning også skyldes tilfældigheder.«

Dog peger Viggo Andreasen på, at der er andre tegn i smitteudbrudene, som tyder på, at vi står overfor en reel smittestigning.

»Sidste efterår så vi lokale udbrud i begyndelsen af epidemien. Dem er vi begyndt at se igen med eksempelvis Billund. Så det kan være tegn på, at epidemien er ved at brygge.«

Dog står vi, som vi har hørt før, et andet sted end sidste år, for de mest sårbare ér blevet vaccineret og vaccineudrulningen ér i gang. Det kan være medvirkende til, at både indlæggelses- og dødstallene er meget lave.

»Derudover, så varer det et par uger før smittetallene afspejler sig i indlæggelsestallene,« fortæller Viggo Andreasen, som godt kan blive bekymret, hvis udviklingen forsætter.

»Hvis vi er en situation, hvor der er en stigning i antallet af smittede, så er det begyndelsen på eksponentielt vækst. Det er det, som er skræmmende, for så er der ikke meget, vi kan gøre.«

»Hvis det sker, så er det en tredjebølge. Når vi ikke har set den før nu, er det fordi, vi har lukket meget ned. Vi er selv herre over, at den kommer nu, fordi vi har lukket op.«

Når man ser lidt ned i de aktuelle smittetal i eksempelvis København, så er det de unge på 20-29 år, der driver smitten. Og selvom der ikke har været tradition for mange indlæggelser i den aldersgruppe, så er de ikke sikre mere.

»Erfaringer fra specielt Norge peger på, at den britisk variant er mere hård ved de unge. Så der bliver flere indlæggelser i den her gruppe, hvis stigningen forsætter.«

Men selv hvis der ikke kommer flere indlæggelser, så kan vi stå overfor et helt andet problem, som ikke alene rammer sundhedsvæsnet.

Længere ude i fremtiden, hvis smitten forsat stiger, så kan vi nemlig komme ud for, at rigtig mange er syge på samme tid.

»Vi kan komme ud for, at mange er syge på samme tid. Ikke så syge at de bliver indlagt. Men arbejdsgiverne vil kunne opleve mange sygemeldinger på engang.«

»Danmark er jo faktisk gået igennem krisen, uden at produktionen er gået i stå, men det kan være et reelt scenario, at mange må ligge hjemme og være syge på én gang.«

Men, inden du overvejer sygedage og sygemeldinger, så tag det roligt, lyder det fra Viggo Andreasen.

»Vi skal have to dage mere med stigende smitte, før vi maler fanden på væggen.«