»Hvorfor melder I en dato ud, når I ikke ved noget som helst?«

Kommentaren er blot en ud af mange i B.T.’s liveblog om coronavirus, hvor folk kan stille spørgsmål og kommentere på corona-situationen i herhjemme og i udlandet.

Spørgsmålet blev stillet fredag eftermiddag af en læser, efter Sundhedsministeriet ændrede deres vaccineplan, så alle danskere nu kan forvente at være færdigvaccineret 18. juli frem for 27. juni, som tidligere blev meldt ud.

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, forstår godt, hvis folk bliver lidt 'corona-trætte' ved meldingen om udsættelse af vaccination:

Hvad mener du om, at vaccineplanen nu skubbes?

»Jeg kan godt forstå frustrationen, men der er desværre ikke så meget at stille op. Så skulle man have opretholdt vaccineproduktionen på Statens Serum Institut. Vi kan bare konstatere, at der er mange andre, der også skal have vacciner, og derfor må vi indstille os på, at vi er i en kø, hvor flere skal tilgodeses,« siger han.

På spørgsmålet om, hvorvidt det er problematisk at melde en dato ud, der ikke holder stik, svarer Hans Jørn Kolmos:

»Hvis ikke man havde meldt en plan ud, så havde det også været galt. Risikoen ved, at man melder en plan ud, er, at den ikke holder. Jeg kan ikke bebrejde, at der er nogen, der planlægger på vores vegne. Sådan er det. Vi skal være glade for, at vi er ved slutningen af en pandemi, og at vi er sluppet relativt billigt igennem,« fortæller han.

Hos Lægeforeningen mener de heller ikke, at man kan klandre sundhedsmyndighederne for at melde ny dato ud:

Hvis ikke man havde meldt en plan ud, så havde det også været galt. Risikoen ved, at man melder en plan ud, er, at den ikke holder. Jeg kan ikke bebrejde, at der er nogen, der planlægger på vores vegne. Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet

»Jeg håber ikke, at det her fører mistillid med sig af nogen art. Vi har et sundhedsvæsen og nogle sundhedsmyndigheder, der arbejder mere end 24 timer i døgnet. Men jeg forstår godt, hvis den enkelte bliver frustreret. Hvad betyder det for eksempel for min sommerferie og andre ting, der fylder,« siger hun og tilføjer:

»Vi må holde fast i, at vaccinerne virker, og at de skal rulles ud så hurtigt som muligt, så snart de er her. Det er lægerne også klar til,« siger formand Camilla Noelle Rathcke.

Hun trøster sig ved, at den plan, der nu er præsenteret, sikrer, at »vi når i mål hen over sommeren«.

»Men at planen nu rykkes understreger jo bare, hvor svært det er at vide præcis, hvornår alle danskere er vaccineret,« siger hun.

Hun så dog gerne, at vaccineplanen blev konkretiseret:

Vaccinen gøres klar i sprøjter til vaccinationen af hjemløse ved Frelsens Hær i Aalborg, torsdag den 25. februar 2021. Som led i vaccinationen i målgruppe 5 - særligt udsatte borgere - bliver der leveret 100 doser til vaccination af hjemløse og særligt udsatte i Aalborg Kommune. Foto: Henning Bagger Vis mere Vaccinen gøres klar i sprøjter til vaccinationen af hjemløse ved Frelsens Hær i Aalborg, torsdag den 25. februar 2021. Som led i vaccinationen i målgruppe 5 - særligt udsatte borgere - bliver der leveret 100 doser til vaccination af hjemløse og særligt udsatte i Aalborg Kommune. Foto: Henning Bagger

»Måske der er behov for at tydeliggøre, hvad den nye plan så betyder for det vaccinationstilbud, man kan få. Kan folk for eksempel blive vaccineret andre steder end tæt på deres bopæl? Mange vil jo gerne have vaccinationen overstået inden deres ferie, så de kan planlægge og måske komme ud at rejse, hvis landene omkring os tillader det,« forklarer hun.

Og så til 1000 kroner spørgsmålet: Kan vi regne med den nye dato, 18 juli?

»Det er svært at forudse, for i sidste uge troede vi, at 27. juni var realistisk,« siger Camilla Noelle Rathcke.

Hun opfordrer til, at man fortsat husker at efterleve anbefalingerne om afstand, håndvask med mere, når nu vaccinerne lader vente på sig.