De seneste dage har der været flere meldinger om droneangreb i Ukraine.

Det skriver Dagbladet.

Natten til torsdag fortæller de ukrainske styrker, at de skød 18 ud af 24 droner ned, der havde til formål at angribe mål i Kyiv.

Samtidig skød de 12 ud af 15 såkaldte kamikazedroner ned, der har havde mål i Odesa.

Ifølge professor ved det norske forsvarsakademi Lars Peder Haga er forklaringen på den øgede aktivitet ganske enkel.

Vejret er simpelthen mere gunstigt.

Skyfrit og sol gør det nemmere at flyve droner, hvor man bruger et kamera til at orientere sig. Der er dog også droner, som bruger satellitnavigation, og de bliver ikke påvirket af sigtbarheden på dagen.

»Et lavt skydække, regn, sne og tåge er altid en udfordring for flyvemaskiner, som styres af mennesker – uanset om det er en pilot eller en droneoperatør. Der er oftere dårlige vejrforhold om vinteren end om sommeren,« siger professoren til Dagbladet.

Sommervejret gør det samtidig mere favorabelt at gå i offensiven – noget som Ukraine i længere tid har meldt ud, at de har i sinde.

I den forbindelse fortæller Lars Peder Haga, at vi generelt kommer til at se mere aktivitet i konflikten.