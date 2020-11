»Jeg er grundlæggende optimistisk, det ser fornuftig ud.«

Sådan siger Rune Hartmann, professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet, da B.T. spørger ham, hvad vi kan forvente af fremtidens vacciner.

Mandag kom frem, at Moderna har udviklet en vaccine, der i indledende undersøgelser er 94,5 procent effektiv.

Læg dertil, at det amerikanske selskab Pfizer og tyske BioNTech onsdag kunne meddele, at deres vaccine var 95 procent effektiv i den sidste fase, inden et selskab forsøger at få et lægemiddel godkendt. Men i takt med at en vaccine snart kommer på markedet, melder sig også en række spørgsmål, som fortsat står ubesvarede.

Hvornår tror du, at de første danskere bliver vaccineret mod covid-19?

Vil vaccinen for eksempel virke lige så godt på gamle som unge? Vil den kunne forhindre folk i at sprede virus? Hvor lang tid vil man være immun? Og ikke mindst: Hvornår vil alle være vaccineret i Danmark?

Lige nu pågår der 150 forsøg med at udvikle en covid-19 vaccine på verdensplan. Men der er altså forskel på, hvor langt producenterne er nået.

Ved fremstillingen af en vaccine mod coronavirus gør de førende vaccineproducenter brug af en ny teknologi. Vaccinen består således af molekyler af såkaldte mRNA, der ligner dna, som fortæller kroppen, hvordan man laver et bestemt protein.

»Proteinet, et såkaldt spike protein, kan ses som den nøgle, virussen skal bruge til at låse vores celler op. Når vi så har udviklet antistoffer mod spike proteinet efter en vaccination, kan det forhindre den rigtige virus i at trænge ind i vores krop. Det er dog ikke alle, det ‘trick’ virker imod,« siger Rune Hartmann.

Forskere verden over arbejder på højtryk for at udvikle en coronavaccine. Det kræver masser af forsøgsaber, som er blevet langt dyrere og en mangelvare. Foto: MLADEN ANTONOV Vis mere Forskere verden over arbejder på højtryk for at udvikle en coronavaccine. Det kræver masser af forsøgsaber, som er blevet langt dyrere og en mangelvare. Foto: MLADEN ANTONOV

Coronavirus indeholder omkring 30 gener – og det er altså ifølge forskeren ikke muligt at få menneskers immunforsvar til at udvikle antistoffer over for alle generne. Til gengæld er det gen, man så har udvalgt i udviklingen af en coronavaccine, et af de mest centrale gener.

»Det kan være, at vi om to til tre år får en vaccine, der rammer bredere. Der skal gå noget tid, før vi kan sige, hvor længe immuniteten holder. I første omgang skal vi bare være glade for, at vi kan sætte en stopper på epidemien, og så må vi vaccinere igen, hvis det bliver nødvendigt,« siger Rune Hartmann.

En vaccine skal blot være 50 pct. effektiv for at kunne blive godkendt af lægemiddelstyrelsen.

Vacciner klæder vores immunforsvar på, så det er bedre rustet til at tage imod sygdommen, også selvom vaccinen måske ikke virker for alle. Vacciner kan gøre, at du enten slet ikke bliver syg eller får et mildere sygdomsforløb Rune Hartmann, Professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet

»De mest effektive vacciner er dem, hvor man bruger en levende, men svækket version af den virus, man vil beskytte imod. Det gælder for eksempel kopper- eller mæslingevaccinen. Der er dog en sikkerhedsrisici ved den type vaccine, da det er rigtig virus, man putter ind i mennesker. Derfor kræver det meget lang tid at udvikle en sikker vaccine på den måde,« siger Rune Hartmann.

Uanset hvad vil det være en god ide at blive vaccineret mod covid-19, lyder rådet fra professoren:

»Vacciner klæder vores immunforsvar på, så det er bedre rustet til at tage imod sygdommen, også selv om vaccinen måske ikke virker for alle. Vacciner kan gøre, at du enten får et mildere sygdomsforløb eller slet ikke bliver syg,« fastslår han.

Vacciner tager normalt årevis at udvikle, men covid-19-vaccinen er med lynets hast ved at være en realitet.

Særligt opsynspersonale med gule veste og kasketter agerer 'corona-politi' i detailhandlen for at minde kunderne om afstand og håndsprit. Ind til vaccinen kommer, er afstand et af de mest effektive våben mod virusset. Foto: Emil Helms Vis mere Særligt opsynspersonale med gule veste og kasketter agerer 'corona-politi' i detailhandlen for at minde kunderne om afstand og håndsprit. Ind til vaccinen kommer, er afstand et af de mest effektive våben mod virusset. Foto: Emil Helms

Det betyder dog ikke, at der er slækket på sikkerheden. Der er nemlig afsat enorme resurser i hele verden, forklarer Rune Hartmann:

»Grundlæggende er det meget vigtigt at sige, at selv om det går stærkt, kan man stadig opfylde alle sikkerhedskrav,« siger han.

Vil vaccinen have bivirkninger? Der er en risiko for bivirkninger forbundet med alle lægemidler – også vacciner. Det er velkendt fra de vacciner, vi allerede bruger, at man kan få eksempelvis forbigående rødme, der hvor man er blevet stukket, feber og utilpashed eller muskelømhed efter vaccinationen. Der kan også forekomme alvorlige bivirkninger efter vaccination, men de er normalt sjældne.

For at en vaccine kan godkendes til brug i hele befolkningen, er det et krav, at der er dokumentation for vaccinens effekt og sikkerhed fra store forsøg med tusindvis af frivillige forsøgspersoner.

Vacciner bliver kun godkendt, hvis fordelene ved at blive vaccineret, dvs. beskyttelsen mod den sygdom, som man vaccinerer imod, overstiger de mulige bivirkninger. Kilde: Lægemiddelstyrelsen.

Der er dog stadig faktorer, vi mangler viden om, erkender professoren:

»Denne type vaccine er ikke designet til at stoppe spredning af coronavirus. Den er designet til at beskytte den nedre del af lungerne, som gør, at man ikke bliver syg. Og når folk så ikke bliver syge, har vi en antagelse om, at virus ikke spreder sig. Men det er strengt taget ikke noget, vi ved ud fra de nuværende forsøg.«

Forskerne ved heller ikke, om vaccinen vil virke bedre på unge end på ældre mennesker.

»Man har endnu ikke data nok. Traditionelt set er det sværere at få en god immunresposns hos ældre, så det kan godt være, at vi vil se, at de skal have en større dosis,« siger Rune Hartmann.

Og så til det spørgsmål, vi alle har ventet på: Hvornår kommer vaccinen til Danmark?

»Mit gæt er, at risikogrupperne vil blive vaccineret i første kvartal af 2021.Og i efteråret 2021 er vi nok tæt på at vaccinere en stor del af den danske befolkning.«