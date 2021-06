Sommeren har endelig indfundet sig, men det har myggene desværre også.

Det varme vejr betyder, at myggenes æg klækker netop nu, samtidig med at vi folder liggestolene ud og fyrer op under grillen.

Men ifølge en ekspert som JydskeVestkysten har talt med, kan du som haveejer godt gøre noget for at komme den irriterende sommerplage til livs.

Løbet er kørt i forhold til de myg, der bliver udklækket netop nu, men har du vand i haven, så handler det om at få det overdækket nu.

»Så hvis man har en vandtønde eller en havedam, hvor vandet står stille, har de perfekte forhold. De er også glade for skygge, og hvis det er køligt, fugtigt og læ, er det opskriften på et myggeparadis,« siger havefaglig rådgiver Louise Møller fra Haveselskabet.

Hun råder også til, at man kan sætte fisk ud i sin havedam, da det kan have en lille effekt.

I en artikel om samme emne på dr.dk siger naturvejleder Simon Høegmark fra Naturama i Svendborg, at det også kan afskrække myggene at brænde siv af, ligesom myggespray også har en god effekt.

Og så er det måske en god idé med et bad, inden man skal ud og sidde ved grillen.

»Myggene går efter CO2 og mælkesyre. Hvis du sveder meget, så udskiller du duftene, og så vil du være mere attraktiv for myggen,« siger Simon Høegmark til dr.dk.

Ifølge Naturstyrelsen strækker sæsonen for at få myggestik sig fra maj til august, og risikoen er størst i de tidlige morgentimer og om aftenen.

Når myggen stikker, sprøjter den et kemisk stof ind under huden, og det er det, som giver selve myggestikket. Derfor råder Naturstyrelsen til, at du lader en myg, der er ved at stikke dig, sidde, til den er færdig. Så vil den nemlig trække noget af det kemiske stof med ud igen.