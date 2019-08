Region Midtjylland har meddelt, at de ønsker, at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen trækker sig fra deres formandsposter i Venstre.

Politisk ekspert hos Altinget Jarl Cordua mener, at det er et stormløb direkte mod Lars Løkke.

»Man kan sige, at det er et stormløb mod Lars Løkke, mens Kristian Jensen er blevet en bifigur,« udtaler han til B.T.

Jarl Cordua påpeger samtidigt, at det er en femtedel af hovedbestyrelsen, der vil af med deres formand.

Foto: Piroschka Van De Wouw

Jarl Cordua kalder det en eskalering af krisen, når så stor en del af hovedbestyrelsen vil af med deres formand kort tid efter, han har skaffet Venstre mandatmæssig fremgang.

Jarl Cordua tilføjer, at udmeldingen fra region Midtjylland putter endnu mere pres på Lars Løkke, og dem der støtter ham.

»Det sætter et enormt pres på Lars Løkke, og dem der støtter ham, når en så vigtig del af partiets græsrødder ønsker ham væk,« fortæller Jarl Cordua.

Han siger ligeledes, at det meget vel kan ende med et ekstraordinært landsmøde.

Foto: Mads Claus Rasmussen

Jarl Cordua tilføjer, at han mener, det meget vel kan ende med, at Lars Løkke modtager et mistillidsvotum.

Det vil betyde, at det er op til partiets øverste myndighed, Landsmødet, at afgøre, hvem der skal være formand.

»Et mistillidsvotum kunne meget vel ske, når der er så stor uenighed omkring, hvem der skal være formand,« siger Jarl Cordua til B.T.

Et eventuelt mistillidsvotum kunne ske i weekenden.

Foto: Celina Dahl

Har aldrig set noget lignende

Jarl Cordua husker ikke at have set nogen lignende før.

»2014 er det tætteste, vi kommer på, men her var det ikke så mudderet, og fronterne var lidt mere klare,« mener Jarl Cordua.

Han siger afsluttende, at det virker som om, at Lars Løkke vil dø med støvlerne på.

»Jeg synes, at Lars Løkke signalerer, at han vil dø med støvlerne på, og at de bliver nødt til at bære ham ud af partiet,« slutter Jarl Cordua overfor B.T.