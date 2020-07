Antallet af nye coronatilfælde har været i stigning de seneste uger, men der er ikke noget, som tyder på, at en såkaldt anden bølge er på vej, eller at vi står over for en snarlig nedlukning af samfundet. Det forklarer epidemiolog og professor i folkesundhedsvidenskab ved Roskilde Universitetscenter Lone Simonsen.

I weekenden blev der rapporteret om en stigning i antallet af smittede på 109, og fra mandag til tirsdag er tallet steget med yderligere 30. Fra tirsdag til onsdag blev der konstateret yderligere 57 tilfælde, mens antallet af indlagte faldt fra 22 til 21.

»Det er rigtigt, at vi i de sidste uger har set et stigende antal smittede i Danmark. Men det tal er faktisk ikke retvisende for, om vi står over for et nyt udbrud,« forklarer hun og fortsætter:

»I stedet skal man se på antallet af indlæggelser. Det tal har været ret stabilt i flere måneder og er det fortsat,« siger hun.

Hvis antallet af indlagte pludselig stiger, så skal vi være opmærksomme på, om vi står med et nyt udbrud. Som jeg ser det, så er det ikke tilfældet Lone Simonsen, professor ved RUC

Lone Simonsen forklarer, at selv om man måske skulle tro, at begge tal kunne fortælle noget om, hvorvidt epidemien er på vej frem eller tilbage, så er det som at sammenligne pærer og æbler.

Der kan nemlig være mange grunde til, at man finder flere smittede. Man kan for eksempel teste flere mennesker eller teste efter andre kriterier, hvor man naturligt vil finde flere syge personer.

Antallet af indlagte er til gengæld mere retvisende.

»Hvis antallet af indlagte pludselig stiger, så skal vi være opmærksomme på, om vi står med et nyt udbrud. Som jeg ser det, så er det ikke tilfældet. Derfor må vi se på, om tallet stiger i de kommende uger,« Lone Simonsen.

Lone Simonsen fortæller desuden, at et nyt udbrud – såfremt det skulle dukke op – sandsynligvis vil starte lokalt.

»Det kunne være på en arbejdsplads, hvor en smittet pludselig smitter flere andre, eller personer, der har været samlet til en begivenhed,« forklarer hun.

Det er vel meget ligesom en influenzaepidemi, hvor man også ser, at en arbejdsplads er meget hårdt ramt, hvor andre måske helt slipper?

»Ja, og derfor er det fortsat vigtigt, at man holder afstand og bliver ved med at udvise forsigtighed. Også selv om der ikke er en ny bølge på vej,« siger Lone Simonsen.