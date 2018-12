Den søde juletid er over os, og for mange danskere betyder det, at de får en julegave fra deres arbejdsplads som tak for et godt år. Men gaven betyder meget lidt, mener ekspert.

»En dårlig virksomhed, som giver julegaver, men ellers ikke har fokus på trivsel, kan sammenlignes med en alkoholisk far, som giver gaver til jul, men som resten af året svigter sine børn. Så er det jo ikke de gaver, der gør forskellen,« lyder det kontant fra erhvervspsykolog og forfatter Edit Moltke-Leth.

Hun mener ikke, at julegaverne har nogen særlig betydning for trivslen på arbejdspladsen.

I hvert fald ikke, hvis medarbejderne ikke føler, at gaverne er en anerkendelse af deres arbejde.

»Julegaver kan godt være en positiv ting, men de kan ikke sættes i stedet for en god arbejdsdag,« siger Edit Moltke-Leth og kommer med et eksempel:

»Lad os tage sygeplejersker, som render rundt og har alt for travlt. For dem vil det formentlig føles hult, at de kun bliver anerkendt én gang om året i form af en julegave.«

Trivslen på arbejdspladsen afhænger i meget højere grad af det daglige arbejdsmiljø, som i bund og grund kommer ned til god ledelse, slår hun fast.

For at en arbejdsplads har god trivsel, er det især vigtigt, at medarbejderne først og fremmest har udfordringer.

Derefter kommer meningsfuldhed og til sidst nydelse - som blandt andet kan være frugtordninger, julefrokoster og julegaver.

Edit Moltke-Leth tror dog heller ikke, at der er ret mange virksomheder, der giver gaverne for trivslens skyld.

»Julegaverne bliver for mange virksomheder en manifestation af, at året er gået, og at vi starter på en frisk,« siger hun.