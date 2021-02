Først var det Ishøj, og nu buldrer smitten derudad i bydelen Vollsmose i Odense.

TV 2 Fyn kunne fredag fortælle, at Vollsmose lige nu er det sted i Danmark, hvor flest bliver smittet med coronavirus.

Således var incidenstallet fredag over 700 – mere end dobbelt så højt som andenpladsen på listen.

Og der er flere forklaringer på, at smitten har så gode betingelser i bydele som Vollsmose og Ishøj, fortæller professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos.

Smitten hærger i Vollsmose.

»Som udgangspunkt har mange beboere i den type boligområder en masse odds imod sig,« siger Hans Jørn Kolmos.

Han forklarer, at det blandt andet handler om den måde, man bor på.

»Det er væsentlig vanskeligere at begrænse smitte i en treværelses lejlighed, hvor man bor flere generationer sammen, end det er i en stor villa nord for København.«

Dertil kommer, at mange beboere i et område som Vollsmose har job, hvor det ikke kan lade sig gøre at begrænse kontakten til andre mennesker.

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet.

»Når de går på arbejde, så går de typisk på et arbejde, hvor der er mange mennesker samlet. De er med til at passe de ældre og børn i institutionerne, og de er buschauffører, taxichauffører og lignende. De er i nogle helt andre udsatte positioner,« siger Hans Jørn Kolmos.

Kombinationen af job, der giver øget risiko for smitte, og dårlige betingelser for at gå i isolation giver gode betingelser for smittespredning, og så kan en anden kultur også spille en rolle.

»Man samles måske i højere grad flere mennesker, og det giver også en øget risiko for smitte,« siger Hans Jørn Kolmos.

Han påpeger vigtigheden af, at myndighederne sætter massivt ind med hjælp og oplysning, når vi ser stigende smitte, som vi gør i Vollsmose i øjeblikket.

Myndighederne opfordrer til flere tests i områder med stigende smitte.

Og det er netop det, der sker i Vollsmose, hvor smitteopsporere går fra dør til dør og ringer på.

De udleverer materiale på forskellige sprog og fortæller om test og isolation, og det er indtil videre gået godt, fortæller enhedschef og overlæge Charlotte Hjort i Styrelsen for Patientsikkerhed til DR.

»Vi tænker, at jo mere information, jo bedre. Når folk kontaktes direkte, er de mere opmærksomme på, at det er nødvendigt at gå ud og blive testet. Der har også i dagene forud for vores indsats været stor aktivitet i Vollsmose med forskellige interessegrupper og boligsociale medarbejdere,« siger Charlotte Hjort til DR.

Men opfordringen har tilsyneladende ikke resulteret i handling endnu.

I hvert fald ikke lørdag, hvor der ifølge DR i løbet af dagen var blevet testet 30 i området med omkring 10.000 beboere.