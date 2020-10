Fakta må lade deres plads på podiet gå til Rema 1000 og tage et trin ned. Netto topper stadig listen.

Den norskejede dagligvarekæde fortsætter den store vækst i Danmark og åbner måned efter måned nye butikker.

Senest vandt de B.T.s store pristjek af supermarkedskæder, hvor de var billigst ved køb af 24 dagligvarer.

Bruno Christensen er ekspert i dansk detailhandel, og han mener da også, at priserne er en af årsagerne til kædens succes. Men der er også andre væsentlige faktorer, der spiller ind.

Top 10 over Danmarks største dagligvarekæder målt på antallet af butikker Netto: 516 Rema 1000: 353 Fakta: 340 Dagli’Brugsen: 303 SuperBrugsen: 235 Aldi: 183 Min Købmand: 163 Lidl: 131 Spar: 130 Meny: 113 Kilde: RetailNews

»Rema 1000 topper ofte lister baseret på deres franchise, fordi de blandt andet har en købmand i hver butik. En personlighed, der giver nærhed til kunderne, er vigtigt samtidigt med, at Rema har de rigtige varer til de rigtige priser,« siger han til B.T.

Samtidigt peger Bruno Christensen på, at Rema 1000 har været mere konsekvente i deres ledelsesstil end konkurrenterne fra Coop, der står bag Fakta-butikkerne.

»Coop er ikke gode til discount, og Fakta har aldrig rigtig været i vælten.«

Det viser sig klart, når man kigger på økonomien, hvor Fakta-kæden har kæmpet med et stort millionunderskud. Intet mindre end et tab på 650 millioner kroner på seks år har de været igennem.

Derfor sadler Coop nu om og har åbnet den nye lavpriskæde Coop 365. Tabsgivende butikker bliver lavet om til de nye af slagsen, og det gav foreløbigt Fakta et overskud sidste år.

»Den nye strategi er en erkendelse af, at man blev nødt til at gøre noget for at være med på dagligvaremarkedet. 45 procent af handel med dagligvarer er hos discountkæderne, så de var nødt til at handle,« siger Bruno Christensen.

Coop måtte dog igen se sig slået af Rema 1000. Den nye discountkæde måtte nøjes med en andenplads i B.T.s store pristjek, hvor den norskejede kæde som sagt løb med hæderen.

Rema 1000 er begejstret for udviklingen. Vigtigheden i, hvem der er størst eller næststørst på markedet, mener de dog ikke, er deres mærkesag.

»At blive størst eller næststørst er ikke et mål i sig selv for os – vi fokuserer blot hver dag på at give vores kunder en god indkøbsoplevelse – og på at skabe en god arbejdsplads, hvor der er frihed til, at den enkelte kollega kan få lov til at være sig selv og være en del af et hyggeligt fællesskab,« siger kommunikationschefen i Rema 1000, Jonas Schrøder, til B.T.

Der er dog stadig langt op for Rema 1000, hvis de vil nå Netto. 516 butikker tegner Netto sig for over for 353 Rema 1000-butikker.

Bruno Christensen vurderer da heller ikke, at Rema 1000 kan vælte Netto af tronen.

»Jeg tror ikke på, at de bliver større end Netto, selv hvis de gerne vil og forsøger at nærme sig med antal butikker.«