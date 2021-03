En tredje bølge.

Det er efterhånden tre ord, der bliver talt flittigt om i samfundet – med en vis frygt og bekymring for, at den kan ramme landet. Og det gælder også for Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Brostrøm står da heller ikke alene med bekymringen. Det fortæller Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, og ifølge ham afhænger meget af danskernes adfærd de kommende måneder:

»Hvis jeg skal forlænge Brostrøms bekymring, så deler jeg en bekymring for, at en tredje bølge kan udfolde sig, hvis forholdsreglerne ikke bliver overholdt.«

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet. Foto: Bjarne Lüthcke Vis mere Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet. Foto: Bjarne Lüthcke

Søren Brostrøm sagde tirsdag i Go' Aften Live, at han er bekymret for, at en tredje bølge bliver en realitet.

»Februar og marts er sædvanligvis de hårdeste sæsonmåneder, når det kommer til sæsoninfluenza. Så derfor er vi bekymret for lige præcis det her tidspunkt. Og så havde vi en meget og langtrukkent vinterbølge henover jul og nytår, som også belastede sygehusvæsenet rigtig hårdt. Det er det, der bekymrer mig mest.«

Det er særligt den særlig smitsomme mutationen B117, der får munden på gled hos Brostrøm, hvilket han også forklarede på et pressemøde 24. februar.

»Hvis epidemien blusser op igen i Danmark, vil den blusse meget hurtigere op og hurtigere få fart, end det vi har kendt fra de to tidligere bølger i vores epidemi,« forklarede han.

Søren Brostrøm. Foto: Jens Dresling Vis mere Søren Brostrøm. Foto: Jens Dresling

Varianten er også blevet den dominerende variant i Danmark. Kontakttallet er på 1,28, og den er dermed i vækst. I sidste uge var tallet 1,2.

Ifølge Hans Jørn Kolmos har vi lokalt set, hvad der kan ske, hvis smitten igen blusser op:

»I virkeligheden er spørgsmålet måske, om vi har en tredje bølge enkelte steder. Vi ser ret voldsomme smitteudbrud lokalt, og det afspejler en slags tredje bølge. Så vi ser i glimt, hvad der kan opstå. Vi har ikke en tredje bølge, men hvis vi ikke fastholder den samme, stramme styring, så risikerer vi, at bølgen rammer med fuld styrke,« siger han.

Vaccinensdækningen er fortsat ikke stor nok til at åbne samfundet, mener Hans Jørn Kolmos. Foto: MADE NAGI Vis mere Vaccinensdækningen er fortsat ikke stor nok til at åbne samfundet, mener Hans Jørn Kolmos. Foto: MADE NAGI

Hans Jørn Kolmos henviser særlig til områderne Kolding, Ishøj og Vollsmose, hvor man har set stigende smitte og derfor lukket ned for sine aktiviteter.

Og bliver udbruddet større, kender vi konsekvenserne, vurderer Hans Jørn Kolmos.

»Afslutningen kan blive forholdsvis grim.«

»Vi vil se mange flere alvorligt syge, og vi vil se et sundhedsvæsen, som bliver presset til bristepunktet. Så det gælder om at holde fast nu og holde ud. Det vil formentlig lette i april, hvilket vi også så sidst år,« mener Hans Jørn Kolmos.