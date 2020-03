Læger og sygeplejersker arbejder i døgndrift, hundreder af mennesker dør hver dag og man er nødt til at begrave de døde uden familien til stede på grund af smitterisiko og tidsnød.

Vi er alle sammen for længst blevet smertefuldt klar over, at ovenstående ikke er en mareridtsvison, men derimod den uhyggelige virkelighed i store dele af det corona-plagede Norditalien.

Hvad vi ikke ved er, hvor slemt det bliver i Danmark. Men én ting ved vi: Det er vores kollektive opførsel de næste 14 dage, der afgør det. Det siger Allan Randrup Thomsen, der er professor i virologi på Københavns Universitet.

»Alt afhænger af de næste 14 dage. Det er virkelig alvorligt det her. Folk skal lytte. Hvis folk bliver ved med at springe op og falde ned på det her, og nærmest tror, de er på ferie, så frygter jeg det værste,« siger han til B.T.

Pas på hinanden står der med kridt på Enghave Plads på Vesterbro. Det skal danskerne virkelig huske på, siger virolog. (Foto: Scanpix) Foto: Linda Kastrup Vis mere Pas på hinanden står der med kridt på Enghave Plads på Vesterbro. Det skal danskerne virkelig huske på, siger virolog. (Foto: Scanpix) Foto: Linda Kastrup

Klokken 10.00 onsdag formiddag trådte regeringens seneste tiltag i kraft, og dermed er det ikke længere tilladt at samles mere end ti personer i offentligheden - både indendørs og udendørs. Det glæder eksperten.

»Det her kan ende i noget, som ikke er særligt rart. Derfor bakker jeg 100 procent op om tiltaget. Yderligere er de vigtigste ting at holde afstand og have god håndhygiejne,« siger Allan Randrup.

Dronning Margrethes historiske tale til det danske folk tirsdag aften understreger i hans øjne situationens alvor, og han roser hende ikke bare for talen, men også for selv at gå i forreste række i stedet for kun at formane.

»Dronningen er givetvis involveret, fordi hun har fundet, at så alvorlig er situationen. Og hun har hel ret,« siger han og tilføjer:

»Hun peger fingre af de, der ikke har forstået sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Men det er ikke det eneste, hun gør.«

»Hun er selv gået forrest ved at aflyse sin fødselsdag. Den fest kunne hun godt have holdt fast i, men hun ofrer den for at sætte et eksempel,« siger Allan Randrup Thomsen.

'Nogle holder stadig fester. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt,' lød det blandt andet i Dronningens opsang til det danske folk, som nu skal vente mindst 14 dage, før det kan komme på tale at mødes i festligt lag igen.

Ifølge Sundhedsstyrelsens opgørelse onsdag middag er fire danskere med coronavirus døde indtil videre. 24 er indlagt på intensiv og 18 i respirator.