Tidligere integrationsminister Inger Støjberg fremlagde i dag et opsigtsvækkende notat under afhøringerne i den såkaldte instrukskommission.

Støjberg undersøges for, om hun gav en ulovlig instruks om at adskille alle mindreårige asylpiger fra deres mænd, uden at sagerne blev vurderet individuelt.

Notatet er dateret 9. februar 2016.

Af notatet fremgår det, at Inger Støjberg skrev under på, at der skulle foretages en individuel vurdering i de de sager, hvor mindreårige piger skulle adskilles fra deres mænd.

Forhenværende minister Inger Støjberg (V) afhøres af Instrukskommissionen, søndag den 24. maj 2020. Foto: Thomas Sjørup

»Notatet er ikke noget, der nødvendigvis frikender hende. Det afgørende er, hvad embedsmændene har fået at vide i forhold til, hvordan de skal administrere. Det viser jo også, at embedsmændene har fortalt, at det var ulovligt,« siger Sten Bønsing, der er professor og forvaltningsekspert fra Aalborg Universitet.

Dagen efter den 10. februar 2016 sendte ministeriet en pressemeddelelse ud, hvor det fremgik, at alle mindreårige piger og deres mænd skulle adskilles.

Flere embedsmænd har under kommissionsafhøringerne efterfølgende opfattet det sådan, at Inger Støjberg med afsæt i pressemeddelelsen lagde pres på, at alle asylpar skulle adskilles uden individuelle vurderinger. Hvilket ifølge en afgørelse fra Ombudsmanden vil være ulovligt.

Inger Støjberg fortalte under afhøringerne i dag, at der blev administreret efter notatet. Pressemeddelelsen derimod var politisk kommunikation til offentligheden, som ikke måtte være ‘mudret’.

Sten Bønsing siger, at en minister ikke må vildlede offentligheden. Men:

»Der er ret vide rammer for, hvordan en pressemeddelelse må skæres til politisk,« siger Sten Bønsing.

Pressemeddelelsen er ikke i sig selv et problem for Inger Støjberg, fortæller Sten Bønsing.

»Det centrale er, om hun efterfølgende mundtligt har bedt embedsapparatet om at administrere efter pressemeddelelsen,« siger han.

Ifølge politisk kommentator Søs Marie Serup belaster det ikke nødvendigvis Inger Støjberg politisk, at pressemeddelelsen var misvisende:

»Lidt firkantet, så handler det her om, hvorvidt man ser sagen som noget, der handler om barnebrude eller Støjbergs ansvar som minister. Jeg er ret sikker på, at de, der mener, det handler om barnebrude, ikke føler, at ministeren har stukket dem blår i øjnene,« siger Søs Marie Serup.