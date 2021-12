Den nye omikronvariant skal tages alvorligt, for den spreder sig så hurtigt, at det sagtens i løbet af kort tid kan føre til en meget udbredt coronasmitte i Danmark.

Sådan lyder advarslen fra Lone Simonsen, professor i folkesundhedsvidenskab på RUC:

»Omikronvarianten står lige nu over for det helt store julebord, som den kan smitte. Den er vigtig som en gamechanger,« påpeger eksperten fra universitetet i Roskilde.

Det er særligt omikrons egenskaber som såkaldt flugtvariant, der kan flygte fra vores immunitet fra vacciner og naturlig smitte, som bekymrer hende.

»Jeg har før sagt, at jeg troede på, at vi kunne slide os igennem vinteren med deltavarianten uden at overbebyrde hospitalerne med de alvorlige sygdomstilfælde.«

»Men når der kommer en flugtvariant som omikron, så kan situationen blive en anden, fordi den kan overvinde vores immunitet. I forhold til delta har omikron pludselig en masse flere mennesker, som den har mulighed for at smitte,« tilføjer Lone Simonsen.

RUC-professoren påpeger, at det nu er tredje gang under coronaen, at vi oplever et skift i varianter. Først var det alfa i januar i år, så delta hen over sommeren og nu omikron, som ser ud til at sprede sig endnu hurtigere.

»Den kan smitte endnu flere mennesker end de andre, og så er den ovenikøbet også hurtig til at brede sig. Den står lige nu over for det helt store julebord, som den kan smitte. Det er det, som gør den anderledes, så det kan sagtens blive meget omfattende.«

»Vi har ikke den store nedlukning som for et år siden, så det går vanvittig hurtigt, og omikron kommer nok til at dominere som variant i næste uge i Danmark,« forudser Lone Simonsen.

Men netop fordi varianten spreder sig så hurtigt, synes RUC-professoren ikke, at man kan bebrejde myndighederne for at have reageret for sent.

»For bare et par uger siden var omikron noget, som var langt væk i Sydafrika med et par importerede tilfælde i Danmark. Men nu har vi så mange tilfælde herhjemme, at de fleste smittede ikke har nogen rejsehistorik, men er blevet smittet i Danmark.«

»Vi har egentlig hvilet i det åbne samfund med delta og satset på, at selv om der var forholdsvis mange smittede, så sørgede vaccinerne for, at de voldsomme sygdomsforløb og dødsfald blev begrænset. Nu er der trådt lidt på bremsen med nye tiltag. Vi kan forudse, at omikron meget snart bliver dominerende, men vi mangler at se, hvor alvorlig dens effekt bliver i forhold til de gamle varianter.«

»Data fra Sydafrika tyder på, at den kan give mildere sygdomsforløb, men der er en masse spørgsmålstegn omkring det. Vi har herhjemme en helt anden befolkningssammensætning med betydeligt flere ældre, og i Sydafrika har indbyggerne rigtig meget naturlig immunitet, som vi ikke har i Danmark, hvor mange til gengæld er vaccineret,« tilføjer Lone Simonsen.

Hun ser vaccinernes tredje dosis som et »supervigtigt våben«, og fremhæver også hjemsendelsen af skolebørnene som meget effektfuldt.

»Det vil begrænse smittespredningen meget betydeligt. Med de vigtige tredjedoser, som hastigt rulles ud, og de nye smittetiltag skal det nok gå allivel,« forventer hun.