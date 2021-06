»Jeg er bekymret for den udvikling, hvor børn i en meget tidlig alder kommer på sociale medier og overvejer at blive influencere«

Sådan siger Lykke Møller Kristensen i et interview med TV Syd og tilføjer:

»De bliver styret af: hvor mange likes får jeg, hvem har ellers fået likes, og hvad skal der til for, at jeg er god nok. De går op i det målbare og ikke det mærkbare,« siger hun.

Lykke Møller Kristensen er forfatter og foredragsholder og har foretaget 400 interviews og workshops med unge mennesker om deres ageren på de sociale medier.

Synes du, det er ok, at børn under 13 år har en profil på et socialt medie?

Tidligere var det ifølge hende kun unge på ungdomsuddannelserne, der fokuserede på at blive influencere. Men nu er det altså også elever ned til mellemtrinnet, hvis interesse er vakt i den retning. Og den udvikling skal man være opmærksom på, mener forfatteren.

Det skyldes blandt andet, at nogle kan blive indadvendte, fordi de hele tiden skal være på og analysere, hvordan andre agerer.

Grænsen for at oprette en profil på et socialt medie er i dag 13 år.

Lykke Møller Kristensen mener dog, det er ok, hvis børn under 13 år har en profil, så længe der er en voksen til stede.